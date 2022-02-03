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Финансист Верников назвал актуальные тренды рубля

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 09:59
Экономика
Финансист Верников назвал актуальные тренды рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 февраля. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников рассказал агентству «Прайм» о перспективах национальной валюты в нынешнем году.

Рубль, как правило, укрепляется в январе, однако в текущем году валюта ослабилась из-за нескольких факторов. На это повлияла внешнеполитическая напряженность, а также обновление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

«Нерезиденты продают российские акции и облигации и конвертируют рубли в валюту, а ЦБ РФ, в свою очередь, вынужден покупать валюту в больших количествах, так как сильно выросли цены на нефть и газ, и экспортеры продают на бирже большие объемы валютной выручки», — отмечает аналитик.

Курс доллара вряд ли к весне расположится в районе 72-73 рублей, считает Верников. Собеседник издания оценил геополитическую «премию» отечественной валюты в 8 рублей. При этом эксперт предположил, что если бы по линии Россия — НАТО удалось достичь определенных договоренностей и снизить градус напряжения, то доллар мог бы торговаться по 70 рублей.

Кроме фактора политики, рубль слабеет из-за ужесточения действий Федрезерва в марте. Специалисты прогнозируют возможные ценовые корректировки нефти и снижение позиций валют развивающихся государств.

Учитывая совокупность факторов, Верников ожидает к лету курс доллара в диапазоне от 76,5 до 81,5 рубля. Впоследствии же, во втором полугодии, рубль может укрепиться до 72 единиц за «американца». Журнал The Economist недавно презентовал свежий «индекс бигмака». По мнению составителей индикатора, в настоящее время рубль недооценен на 70%.

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