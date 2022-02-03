Маркус Крамер назвал страну, у которой больше всего денег на развитие лыжных гонок

Пекин, 3 февраля. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о финансировании этого вида спорта в разных странах. Как отметил специалист, у Норвегии больше всего денежных средств на траты в лыжных гонках.

Крамер обратил внимание на то, что лыжные гонки — один из ведущих видов спорта в Норвегии и часть культуры.

«Норвегия — богатая страна и топ-лыжники часто находят себе спонсоров даже в небольших местах. Швейцария тоже богатая и снежная страна, но их национальным видом спорта являются горные лыжи. Дарио Колонья невероятен, его четыре олимпийских золота помогли привлечь больше денег в швейцарские лыжи, их бюджет вырос втрое. Но, боюсь, денег не будет, когда он завершит карьеру», — рассказал тренер в интервью изданию Daily Skier

Он также отметил, что в скандинавской стране незначительная часть спортсменов берет кредиты на развитие своей карьеры в надежде все возместить в будущем. По словам Крамера, в континентальной части Европы лыжные федерации не лишены средств, но их траты очень ограничены, поэтому шансы на воспитание олимпийских чемпионов улетучиваются.

Напомним, ранее лидер лыжной сборной России Александр Большунов выразил сомнение, что он будет участвовать в каждой гонке на Олимпиаде в Пекине.