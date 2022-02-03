Публицист Тулин: Как обманывает народы «Немецкая волна»

В настоящее время рассматривается вопрос о санкциях против немецкого СМИ Deutsche Welle («Немецкая волна»), носящего статус федерального государственного учреждения и финансируемого из государственного бюджета, но почему-то до сих пор не признанного в России иностранным агентом. Причиной этого стал запрет властями Германии вещания российского СМИ Russia Today. Однако и без этого давно пора привлечь немецкое издание к ответственности за клевету.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

DW очень гордится тем, что сообщает информацию на 30 языках, но при этом скромно умалчивает, что далеко не все статьи выходят на нескольких языках. И дело тут не в проблемах с переводом, а явно в редакционной политике этого СМИ, типичной для всего западного медиапространства. В статьях на русском они выражают населению России свое сочувствие как якобы страдающему под гнетом диктатуры, а в статьях на болгарском внушают жителям этой балканской страны, что, кроме Навального и его окружения, в России живут только агрессоры и алкоголики, во всем послушные своему вождю. Вряд ли российским читателем понравится то, что немецкое СМИ рассказывает о них болгарам. Там основной упор сделан на очернение нашей истории, и для этого постоянно используется клевета.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Вот, например, статья Николая Цекова под названием «Как Красная армия грабила Болгарию».

Начинается она так:

«Во время трехлетней оккупации Красной армии Болгария была подвергнута тотальному, безрассудному и беспощадному грабежу, не сравнимому даже с самыми тяжелыми контрибуциями по условиям Нейиского договора».

Тут сразу становится видна степень правдивости автора. Даже если бы каждый советский солдат, побывавший тогда в Болгарии, увез бы домой вагон имущества, то и тогда это было бы мелочью по сравнению с тем, что Болгария должна была выплатить по условиям договора после ее поражения в Первой мировой войне. Он предусматривал выплату 2,25 миллиарда золотых франков, и выплачивала Болгария их до 1966 года.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Дальше следует продолжение в том же духе:

«Стоимость тотальной и неучтенной конфискации болгарской государственной и частной собственности, продовольствия, промышленных товаров, финансовых средств и ценностей советскими оккупационными властями оказалась выше официально сформированного государственного долга нацистской Германии перед Царством Болгария в конце Второй мировой войны».

Тут сразу возникает вопрос: если автор сам называет конфискацию неучтенной, то откуда он знает, что Болгария дала СССР больше, чем Третьему рейху?

Есть у него и такое утверждение:

«Стоимость полугодового участия болгарской армии в войне, где она заменила не менее 15 советских дивизий, составила 1 миллиард золотых франков. Подобно чудовищному торнадо, сносящему здания и дороги, разграбление Болгарии не обошло вниманием ни экономическую деятельность, ни активы государства и его граждан».

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

По его мнению, получается, что только СССР был заинтересован в ликвидации Третьего рейха, а Болгарии это было не нужно. Между тем документы говорят об обратном. Я не уверен, что Болгария действительно израсходовала миллиард франков (почему франков?), но есть множество документов, свидетельствующих о том, что к моменту перехода на сторону Антигитлеровской коалиции болгарская армия находилась в ужасном состоянии. Многие солдаты не имели даже обуви и несли службу в лаптях, а их главным оружием была винтовка Манлихер образца 1897 года. Пришлось СССР передать болгарской армии 30 000 винтовок, карабинов и автоматов; 2000 станковых и ручных пулеметов; 300 противотанковых ружей, свыше 800 орудий и минометов, а также боеприпасы к ним. 5 февраля 1945 года интендантское управление 3-го Украинского фронта передало болгарам 10 000 пар ботинок. Но и это еще не все: только за первые пять месяцев 1945 года советское командование безвозмездно выделило болгарским войскам 6000 тонн зерна, более 900 тонн мяса, 1500 тонн муки, более 1000 тонн зерновых продуктов.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Никаких конкретных цифр «грабежа» Николай Цеков не приводит и вместо этого описывает два случая, которые, по его мнению, очевидно должны служить доказательствами для множества высокопарных слов, которыми он описывает «советский грабеж». В первом случае он ссылается на американского журналиста Чарльза Ленниса, который работал тогда в Болгарии. Представитель американских СМИ описывает историю бизнесмена из США, который предложил болгарскому правительству четыре килограмма хлопка в обмен на килограмм местного табака, но оно отказалось и произвело обмен с СССР, получив от него за килограмм табака только один килограмм хлопка. В этой истории вызывает сомнение в ее достоверности то, что фамилия и имя бизнесмена не названы. Еще больше уверенности в том, что эта история выдумана, придает такое предложение в статье:

«Вскоре после этого на американских биржах появилось предложение советской внешнеторговой организации продать большое количество болгарского табака по очень высокой цене».

Дело в том, что советские внешнеторговые организации на биржах не торговали, а поставляли товары на основе двусторонних договоров.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Второй случай еще интереснее, и он описан так:

«Несомненно, что грабежи, наряду с изнасилованиями, были «визитной карточкой» советского военного присутствия в Центральной и Юго-Восточной Европе. Болгария не является исключением из этой трагической статистики. И не могло быть иначе, так как главным советским военным мародером был не кто-нибудь, а Верховный главнокомандующий Красной армией маршал Жуков. Есть странный эпизод в поведении военачальника в сентябре 1944 года. Жуков неожиданно покинул главный театр военных действий против Германии и на несколько дней оказался в оккупированной без единого выстрела Болгарии. О цели визита на высшем уровне стало известно два года спустя. В письме заместителя министра обороны СССР Булганина Сталину в августе 1946 года сообщалось, что советские таможенники задержали семь вагонов «личных вещей» маршала Жукова, в которых находилась в основном дорогая мебель, украденная в Германии».

Во-первых, непонятно, что делали в разгар войны в Болгарии советские таможенники, тем более что общей сухопутной границы между нашими странами нет. Во-вторых, маршал Жуков — очень заметная фигура, и он остается уважаемым полководцем даже в современной натовской Болгарии. В 2016 году ему был открыт барельеф, и его именем названа улица в городе Бяла, а также установлена мемориальная доска в Каварне. Даже кратковременное и неофициальное его посещение Болгарии не осталось бы незамеченным, а между тем даже во времена социализма сообщалось, что маршал Жуков никогда не был в Болгарии. В-третьих, и это самое главное — зачем нужно было отправлять вагоны из Германии в Москву через Болгарию? Хочется сказать сотрудникам DW: вы бы перед тем, как врать, хотя бы на карту Европы взглянули. Кстати, то, что Николай Цеков не знает такого общеизвестного во всем мире факта, что Верховным главнокомандующим Красной армией был только Сталин, и присваивает этот пост Жукову, свидетельствует об интеллектуальном уровне тех, кто работает в DW.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

В конце статьи мы узнаем следующее:

«Белорусский писатель Василь Быков, принимавший участие в оккупации Болгарии, свидетельствовал, что первой задачей руководителей советских военных и шпионских служб в стране была отправка в Одессу нескольких самолетов с ценностями, захваченными в оккупированной стране».

Действительно, Василь Быков в книге воспоминаний «Долгая дорога домой» пишет:

«Начальник политотдела уже из Болгарии отправил три «студебекера» с трофеями в Одессу, где жила его семья. Не отстали от него и другие — те, что с большими звездами на погонах, в том числе и новый начальник контрразведки СМЕРШ».

Однако на этой же странице, всего на одну строчку выше, Василь Быков описывает и то, как боролись с теми, кто прибирал чужое имущество, но автор статьи этого «не замечает»:

«Перед тем как колонна наша двинулась в дальний путь, каждую машину «трясли». Комбриг был непреклонен: «Я вас барахольщиками через Европу не повезу!». Нам строго приказали сдать все сохранившиеся еще трофеи и продукты. В кузовах не должно было остаться ничего, кроме боеприпасов. Пожилые ветераны, которые провоевали всю войну, у кого на родине не осталось, что называется, ни кола, ни двора — лишь босые дети да голодные жены, чуть не плача, просили: ну разрешите хоть эти гамаши отвезти, хоть подошвы на сапоги… Ничего не разрешали!»

Прискорбно, что сотрудник DW считает, что «студебекер» — это самолет, а СМЕРШ занимался шпионажем, а не контрразведкой.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Заканчивается статья так:

«В декабре 1944 года Кремль издал специальное постановление, дающее лицензию на мародерство для каждого советского солдата, офицера и генерала. Официально победители теперь могли ежемесячно отправлять в СССР «посылки» с вещами, захваченными в покоренных странах, — солдаты по 5 кг, офицеры — по 10 кг, а генералы — по 15 кг».

Такое постановление было, но в нем было указано, что стоимость отправленного не должна превышать соответственно 1000, 2000 и 3000 рублей, и отправлять их можно, только имея разрешение командира части. При этом имущество для отправки выдавалось на трофейных складах, куда оно свозилось трофейными командами из брошенных немцами складов, магазинов и домов. Но главное даже не это, а то, что приказ народного комиссара обороны №0409 назывался «Приказ об организации приема и доставки посылок от красноармейцев, сержантов, офицеров и генералов действующих фронтов в тыл страны». Издан он был 26 декабря 1944 года, а тогда уже вся Болгария была не действующим фронтом, а глубоким тылом.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

За неделю до написания этой статьи Николай Цеков написал другую на эту же тему под названием «Когда Красная армия «освобождала» Болгарию».

Начинается она с пафосного заявления:

«Групповые изнасилования, грабежи и убийства мирных жителей — преступления красноармейцев в конце Великой Отечественной войны выходят за рамки любого человеческого воображения. Их жертвами становятся от двух до четырех миллионов человек. В конце Великой Отечественной войны Красная армия совершила беспрецедентные преступления против населения не только Германии и ее союзников, но и стран, ставших жертвами гитлеровской агрессии. Например, чудовищно велико количество изнасилованных женщин и детей — часто убитых, садистски изувеченных или оставленных умирать от кровотечения после групповых пьяных шуток советских солдат, офицеров и даже генералов».

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Поражает «точность» приведенной статистики — плюс-минус миллион. Но самое печальное не это, а то, что она ничем не доказывается, и виновата в этом не DW, а ...Россия:

«Невозможно составить относительно точную статистику преступлений, совершенных Красной армией. До сих пор абсолютно недоступны и запрещены к разглашению все сведения, отчеты и анализы в Центральном архиве Министерства обороны России с данными о преступных деяниях солдат, офицеров и генералов, служивших в армиях СССР и Российской Федерации».

То есть автор статьи фактически признается, что все эти миллионы жертв, как говорится, взяты с потолка.

Самое забавное, что «закрытость статистики» в этой же статье и опровергается:

«В ответ на постоянные просьбы о действиях против неуправляемых мародеров и насильников из Красной армии глава Союзной контрольной комиссии генерал Бирюзов в официальном письме в апреле 1947 года «успокоил» подвластное ему правительство в Софии. Он пишет, что за военные преступления против мирного населения Болгарии в 1946 году 17 советских солдат были приговорены к срокам от года до трех лет лишения свободы».

На самом деле генерал Сергей Бирюзов был заместителем главы Союзной контрольной комиссии, а возглавлял ее маршал Федор Толбухин.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Казалось бы, все предельно ясно — раз преступников 17, то и жертв явно не миллионы, а примерно столько же. Николай Цеков не опровергает информацию в письме фактами, а пускается в демагогию:

«По мнению ряда историков, унизительно ничтожное возмездие обусловлено двумя основными факторами — боязнью болгар жаловаться на жестоких и мстительных оккупантов и принятой в Красной армии практикой расстрела за «сочувствие врагу» тех немногих военнослужащих, которые протестовали или пытались предотвратить групповые изнасилования, убийства и грабежи мирных жителей».

Я, конечно, читал в либеральной прессе массу мифов о сталинских репрессиях, но о расстрелах за «сочувствие врагу» читаю впервые. Жалко, что автор не указал номер статьи в Уголовном кодексе и сколько миллионов по ней расстреляли. Что касается страха болгар перед «жестокими и мстительными оккупантами», то есть масса доказательств того, что все было с точностью до наоборот. Тот же генерал-полковник Бирюзов, будучи одновременно командующим 37-й армии, расположенной до весны 1947 года в Болгарии, боролся против чересчур дружеских отношений между его подчиненными и болгарами. Об этом свидетельствует его приказ от 10 декабря 1944 года:

«Наши военнослужащие, особенно офицеры, завели обширное знакомство с населением, посещают их квартиры, участвуют в вечерах и банкетах. Некоторые военнослужащие, потеряв облик гражданина Советского Союза, вступают в брак с болгарами, этим самым изменяют Родине. Военный Совет располагает данными, что начальник химической службы 188-й стрелковой дивизии капитан Сорока, живя на квартире у одной болгарской учительницы в селе Пилаузово, рассказывал последней нумерацию полков и дивизий, кроме того, ежедневно перед отъездом в часть ставил ее в известность о проводимых им занятиях — в каких подразделениях и на какую тему. Санинструктор 234-го артиллерийского полка этой дивизии сержант Доронин в знак «особой дружбы» с болгарином рассказал ему о месте дислокации подразделений дивизии и подарил пистолет системы «Вальтер» и запасную обойму с патронами. Киномеханик политотдела 2-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Толкачев с целью вступить в брак с болгаркой в городе Бургас сделал фиктивный документ и представил его священнику для оформления брака».

Далее в приказе говорится об отдаче первых двоих под суд, а сержанта-киномеханика разжаловали в рядовые и отправили продолжать службу в стрелковой роте.

В конце статьи Николай Цеков сообщает о самом популярном среди либеральной общественности мифе о пребывании наших войск в Болгарии, ссылаясь при этом на некоего российского историка Алексея Тимофеева:

«14 сентября 1944 года при ограблении складов порта Бургас толпа красноармейцев наткнулась на большое количество алкоголя. Без всякой проверки на пригодность добычи толпа набросилось на трофейную жидкость. В результате двухдневного метилового спиртового запоя почти 200 бойцов и командиров Красной армии 42 человека погибли, 6 ослепли, а остальные госпитализированы с тяжелым отравлением».

Представляете, какая, по мнению DW, была дисциплина в советской армии — два дня 200 ее бойцов пьют спирт, а командование даже мер не приняло. На этот бред я натыкался десятки раз, когда читал либеральные СМИ. При этом время и место действия остаются неизменными, а количество жертв непрерывно растет.

Тот же Николай Цеков в статье «Как был создан миф о «двойной освободительнице» России» пишет:

«Военное кладбище в Бургасе заполнено телами 90 советских солдат, отравленных метиловым спиртом, свидетельствовал глава Болгарского государственного архива Михаил Груев».

В последних публикациях в Болгарии пишут уже о 200 отравившихся до смерти в Бургасе советских солдатах, и это явно не предел. При этом появилась и новая подробность: хозяин спирта кричал, что спирт пить нельзя, но русские изверги убили беднягу, чью фамилию нигде не сообщают.

Решил разобраться с этим. Благо сделать это нетрудно, так как в Бургасе похоронено 54 советских военнослужащих. Четверо в центре города в мемориальной могиле — это офицеры-саперы, погибшие при разминировании в Поморие, а остальные на кладбище напротив Окружной больницы — в войну там располагался эвакуационный госпиталь №1059. Изучив истории всех умерших (благо в российском интернете вся эта информация есть), я выяснил, что 16 сентября 1944 года пять младших советских офицеров 1961-го артиллерийского полка 555-й мотострелковой бригады отравились метиловым спиртом и на следующий день умерли. Фамилии их известны, но по этическим соображениям я их тут не сообщаю. Так как один из них был начальником службы снабжения полка, спирт они, вероятно, получили с советского военного корабля в порту, так как снабжение гарнизона Бургаса частично шло и морским путем.

В вышеназванной статье «Как был создан миф о «двойной освободительнице» России» содержится и такая «информация»:

«Когда Кремль решил создать миф о болгарской земле, пропитанной кровью советских воинов, пропаганда столкнулась с серьезной проблемой — не было потерь советских воинов, павших за «освобождение» Болгарии от фашизма. Выход один — свезти трупы советских воинов, погибших в боях в Югославии, и с ними создать несколько советских воинских кладбищ в болгарских городах. В ходе чудовищной операции из Сербии в Болгарию были доставлены тела более 200 советских солдат. Видин — один из конечных пунктов печального «импорта».

Как известно, чем абсурднее ложь, тем труднее ее опровергать. Скажу только, что если следовать логике журналиста DW, то русские, очевидно, и кучу документов для каждого привезенного из Сербии тела сфальсифицировали и выложили на свои информационные сайты в интернете. Кроме того, учитывая, что кладбищ советских воинов в Болгарии 63, то 200 трупов для них маловато будет.

Интересно DW рассказывает болгарам и о послевоенной жизни советских людей.

Статью «Трусы для Гагарина: абсурды из жизни в Советском Союзе» Николай Цеков начинает так:

«В своей книге «Пассажиры колбасного поезда» Наталья Лебина рассказывает о буднях людей в советских городах. В годы существования СССР там распространились алкоголизм и проституция, из-за чего отсутствуют основные товары и услуги, широко распространена коррупция среди партийного аппарата. Лебина описывает печальную советскую действительность глазами людей из так называемых «поездов с колбасой», которые каждый день едут в Москву в надежде найти что-нибудь купить: полугнилую картошку, разбухшие от сала куски мяса неизвестного происхождения, вяленую соленую рыбу, мыло, белье. Советские люди живут в переполненных комнатах коммуналок, целыми днями скитаются в поисках самого необходимого и сталкиваются с системой здравоохранения, находящейся в плачевном состоянии. Страх перед доносчиками и последующими репрессиями остается повсеместным».

О том, что в Советском Союзе у его граждан был только выбор между смертью от голода или от пули в застенках КГБ, мне читать приходилось, но то, что одной из двух причин этого была проституция, стало для меня новостью. Получается, что если бы советские люди бросили пить и отказались от платной любви, то они жили бы как при коммунизме, да еще и коррупцию бы победили, и перестройка была бы не нужна. Спасибо DW — давно меня никто так не смешил.

Дальше автор от юмора переходит к фантастике и рассказывает следующее:

«Вот один из задокументированных случаев от 29 декабря 1970 года: Годовой план крупного завода холодильников — святая святых плановой экономики — снова выполнен всего на 15%, а готовой продукции почти нет. Но дипломы за его перевыполнение уже отпечатаны, победные красные флаги сшиты, значки ударникам отштампованы. Что делать в оставшиеся два дня до Нового года? Быстро изготавливаются модели холодильников без холодильных агрегатов, которые без замечаний принимают назначенные директором инспекторы качества. Когда лист металла закончился, вывозят все выброшенные холодильники и регистрируют их как новые. Но и они подходят к концу. Тогда партийное бюро приняло радикальное решение. Заводские грузовики объезжают дома сотен рабочих и забирают их домашние холодильники, чтобы в коробках представить их начальству как «новую продукцию». За несколько часов до нового 1971 года план был перевыполнен даже на 1,2%. Героев труда все поздравляют, вручают награды, награждают победителей во главе с руководством. Директор получает орден Красного Знамени. 1 января грузовики развезли одолженную дефицитную технику в дома рабочих, и статистика показала новый рост удовлетворения потребностей советских людей».

Если бы это было правдой, то получается, что в СССР коммунизм был построен. Ведь там можно целый год ничего не делать и получать зарплату, и только во время новогодних праздников нужно немножко потрудиться, погружая и разгружая собственный холодильник. Жалко, что отсутствует название этого замечательного завода.

Дальше болгарам начинают внушать, что никаких успехов в освоении космоса у СССР не было, и это все советская пропаганда:

«Первый человек в космосе: россияне до сих пор гордятся полетом Юрия Гагарина в 1961 году. Образ фотогеничного юного космонавта стал чуть ли не иконой. Гагарин прекрасно понимает, что вероятность приземлиться живым составляет 50%, и неслучайно он саркастически спрашивает своих товарищей по отряду «смертников»: «Буду я первым человеком в космосе или последней подопытной собакой в советской космонавтике?». Кстати, по мнению многих специалистов, гагаринские орбиты вокруг Земли не имеют практического значения для освоения космоса. Беспрецедентный, но, казалось бы, бессмысленный подвиг Гагарина служит другой, вполне конкретной пропагандистской цели: доказать миру превосходство коммунизма над капитализмом».

Интересно было бы спросить у DW: а полет первого американского астронавта Алана Шепарда имел практическое значение? А полеты двух болгарских космонавтов? И вообще, в какой момент, по их мнению, закончилась пропаганда и космические полеты стали приносить пользу? Что касается слов, приписываемых Гагарину, то очень было бы интересно узнать источник информации о них. По моему мнению, Юрий Гагарин был умным человеком и никогда не произнес бы этих слов публично. Тем более в компании людей, где каждый мечтает оказаться на его месте. Название статьи произошло из факта, что среди подарков, полученных первым космонавтом по постановлению правительства СССР, наряду с квартирой, машиной и множеством других вещей, были и шесть трусов. Из этого автор делает вывод, какой ужасный дефицит всего был в Советском Союзе. Получается, что те, кто жил там и имел трусы, могут теперь гордиться — правительство заботилась о них как о космонавтах.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Современную Россию DW рисует болгарам тоже отнюдь не розовыми красками. Вот, например, выдержка из статьи «Если Россия случайно забыла: Болгария суверенная и независимая держава» Георгия Ангелова:

«Энергетическая зависимость Болгарии от России и отсутствие каких-либо действий против провокаций российских служб — на территории Болгарии и за ее пределами — показывают, что Болгария зависит от России по нескольким направлениям. И это знают и наши партнеры по НАТО. Они осознают, что одним из самых опасных инструментов, который Россия использует в сочетании с другими, является коррупция. Результатом является зависимость, которую можно увидеть в различных секторах экономики, в политической сфере, в государственной экономике, а также в частных компаниях».

Никаких доказательств этих утверждений нет, как всегда. Так, благодаря DW болгары узнали, что царящая в стране коррупция — это «результат деятельности России». А есть ли хоть что-то плохое в современном мире, к чему Россия была бы непричастна?!