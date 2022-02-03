Польша может поставить Украине взрывавшиеся на испытаниях ПЗРК Piorun

Москва, 3 февраля. Новость о передаче польским минобороны переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun восторженно встретили на Украине, однако вооружение может оказаться бракованным.

В 2018 году польское издание Rzeczpospolitа писало о неоднозначных результатах испытаний этих средств противовоздушной обороны. В ходе тестирования военнослужащими ВС Польше были обнаружены дефекты в твердтопливных двигателях. Во время запусков происходили многочисленные взрывы ПЗРК.

По имеющейся информации, из-за отсутствия измерительного оборудования была выпущенная целая партия бракованных комплексов Piorun. Не исключено, что ВСУ как раз и достанутся те самые «сырые» ракеты «земля —воздух», которые боятся применять польские военные.

Ранее сообщалось, что Украина даже с помощью полученного от Запада оружия не сможет возродить свой военный потенциал. Также стало известно, что Киев стягивает вооружение западного производства к линии соприкосновения в Донбассе, передает RT.