Актеры «Ленкома» написали письмо главе СК России Бастрыкину

Москва, 3 февраля. Актеры «Ленкома» обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за регулярных проверок в театре. Артисты устали от напряженной атмосферы на месте работы.

Конфликт между директором театра Марком Варшавером и дочерью бывшего художественного руководителя Александрой Захаровой набирает обороты. Перед Новым годом вышло интервью с артисткой, в ходе которого обсуждались непрозрачные методы управления театром и возможные офшоры. После беседы журналист Андрей Караулов отправил письмо в СК, из-за чего в театре началась очередная проверка. По информации kp.ru, никаких нарушений не нашли.

Тем временем труппа театра жалуется на постоянные проверки. Артисты устали от визитов правоохранителей, косвенно инициированных Захаровой. Поэтому 78 актеров, а это примерно 70% труппы, написали письмо Бастрыкину.

«Мы собрали творческий совет директора театра и написали обращении к Бастрыкину, в котором попросили: дайте нам работать, не мешайте коллективу», — заявила актриса Татьяна Кравченко.

В конце января стало известно, что Варшавер потребовал от юристов театра подготовить иск к Караулову и Захаровой по обвинению в клевете. В театре также подтвердили, что претензий у следователей к «Ленкому» нет.