Киевский политолог Богатырев: «Соглашаясь на союз с поляками, Зеленский ведет Украину к гибели»

На Украине обсуждают неудавшуюся инициативу Киева — создание «тройственного союза» с Польшей и Великобританией. Премьер-министры этих стран Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий побывали в Киеве, дали много обещаний и убыли обратно без каких-либо официальных договоренностей. По мнению местных экспертов, это для Украины даже к лучшему, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского репортера ФАН может не совпадать с позицией редакции.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в конце января во всеуслышание объявил о создании нового «тройственного союза» с Варшавой и Лондоном. Власти Украины, которую уже, как выражаются некоторые эксперты, откровенно «бортанули» Евросоюз и НАТО, расценивали это как большой международный успех. Заложить основу оси «Лондон — Варшава — Киев» наметили в ходе визита в украинскую столицу премьер-министров Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. Новый альянс, по словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, должен быть основан не на локальной географии, а на «общих принципах наших стран, стремлении укреплять безопасность и развивать торговлю».

Поначалу все вроде бы шло хорошо. Польский премьер презентовал совместный с Киевом проект газопровода «для передачи больших объемов газа с запада на восток», а также подтвердил готовность Варшавы передать ВСУ десятки тысяч артиллерийских снарядов и ракет, переносные ЗРК «Гром», минометы и разные типы беспилотников, «предназначенных для обороны». Прибывший британский премьер тоже напоминал о поставках Киеву вооружений и военной техники. Правда, из конкретики британцы назвали лишь 88 млн фунтов, которые Лондон готов выделить Киеву «для сокращения зависимости Украины от поставок энергоносителей из РФ».

Это была разочаровывающая сумма — на такие деньги в Европе сейчас можно купить чуть более 130 млн кубов газа, что для Киева — капля в море. Еще более разочаровывающей стала риторика по поводу «тройственного союза» — в последний момент выяснилось, что глава МИД Британии Лиз Трасс заболела ковидом, а без нее никакой союз учредить никак невозможно. На президента Зеленского, от которого уплыла «большая геополитическая победа», в ходе пресс-конференции, как отметили наблюдатели, было больно смотреть. О нерожденном союзе там было сказано лишь несколько общих слов, а в совместном заявлении с Джонсоном ему и вовсе не нашлось места.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

То есть ось «Лондон — Варшава — Киев» осталась только в мечтах Зеленского. Впрочем, как считают местные эксперты, это и к лучшему. Так, политолог, эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев уверен, что в «тройственном союзе» Польши, Британии и Украины последняя могла стать лишь инструментом в геополитических играх европейцев.

«Этот союз, скорее, вымышленный, чем реальный — пока это просто формат взаимодействия между странами. Любой союз подразумевает экономические или военно-политические обязательства: общую зону свободной торговли, беспошлинное перемещение товаров и услуг, ресурсного капитала, финансов и так далее. Военный союз подразумевает оборонные обязательства — если нападают на одного члена, все остальные за него «вписываются» и так далее. В отношениях Украины, Польши и Британии ничего подобного нет — значит, это никакой не союз», — отметил аналитик.

Богатырев напомнил — о новом формате взаимодействия объявила Украина, которая и выступает его инициатором.

«Уже одно это позволяет заключить, что ничего серьезного он собой не представляет, кроме пиар-составляющей. Ведь на всех международных саммитах и событиях наш офис президента способен просто пиариться. Вспомним все международные визиты Владимира Зеленского за последние два года — ни в одном из них не было подписано никаких обязывающих документов. Ни одного военно-политического соглашения, никакого продвижения украинских товаров на внешние рынки — вообще ничего! — указал эксперт УИП. — Даже по отношениям с Британией — полный провал. За неделю до приезда в Киев премьера Джонсона Верховная рада ратифицировала соглашение — по нему Украина получает крупный британский кредит на строительство военных кораблей. Вроде бы здорово. Но строиться эти корабли будут на британских верфях, а Украина за это просто заплатит из своего бюджета, да еще с процентами! По данным военспецов, обслуживание этих кораблей потребует огромных средств — больших, чем весь нынешний бюджет ВМФ Украины! То есть Британия просто использует нас как дойную корову!»

По мнению киевского эксперта, у англичан есть глубинные, многовековые противоречия с Германией, Францией и другими европейцами. Но даже после официального выхода из ЕС Лондону очень хочется продолжить влиять на Евросоюз.

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«Проще всего это сделать через такие государства, как Польша и ее младший партнер Украина. Кроме того, у Британии с Польшей есть немалый опыт взаимодействия в XX веке, а нынешнюю Украину англичане цинично воспринимают как «еще одну Польшу, но попроще». Главная задача британцев — создавать регулярные внешнеполитические проблемы для России, а затем торговаться с Москвой для того, чтобы как-то их решить, — заявил Богатырев. — Сейчас на кону для Лондона — в том числе статус Британии в новом мироустройстве. В 2021-м глава комитетов начальников штабов США Марк Милли заявил: сформировался новый трехполярный мир, где главные «точки силы» — Америка, Китай, Россия. Британии среди них нет, но Лондон готов отчаянно бороться за место в первом ряду. Увы, достаточной экономической мощи, как и военно-политических ресурсов, у Британии сейчас нет. Зато у Лондона есть крайне серьезные «тайные сети влияния» по всему миру».

Отвечая на вопрос, что же дала Украине Британия за последние годы, политолог указал — в основном подачки, да и то в кредит.

«Политическое влияние Британии на Украину даже близко не сопоставимо с тем экономическим вкладом, который она сюда вносит. Так происходит благодаря наличию в Киеве британских НКО, а также работе Лондона через транснациональные компании. Та же английская Crown Agency — фактически монополист на украинском рынке закупок лекарственных препаратов. Вскоре после отъезда Бориса Джонсона с Украины пошли заявления украинских политиков о том, что «Киев не собирается выполнять Минские соглашения, которые разрушат страну». Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, а вслед за ним — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. И здесь явно чувствуется влияние британцев», — считает Даниил Богатырев.

Польша в последние 10 лет максимально плотно взаимодействует с США и Британией, напомнил он.

«При этом поляки ориентируются на США вне зависимости от того, кто находится у власти в Вашингтоне. Политический класс в Варшаве отстаивает концепцию «Польша от моря до моря», то есть от Балтики до Черного. По этой концепции Варшава должна стать главным политическим, экономическим и духовным центром Европы, а все остальные — ее вассалами. Соглашаясь на союз с поляками, Владимир Зеленский фактически ведет Украину к гибели. Он хочет участвовать в проекте, который в конечном счете направлен на полное лишение украинцев независимости, — отметил политолог. — Но в конечном счете все будет зависеть от США. Возможно, при одобрении Вашингтоном вскоре все же появится очередной краткосрочный альянс — вроде «Вышеградской четверки» из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, которая возникла накануне вступления этих стран в НАТО и ЕС».

Богатырев кратко прокомментировал текущие отношения России и США.

«Ответ Белого дома на предложения России, напечатанный испанским изданием «Эль Паис», посрамил многих конспирологов, которые говорили — мол, «сам факт, что США просили его не публиковать, говорит о том, что они «сдали» стратегические интересы Украины». На деле этот текст слово в слово повторил многие вменяемые прогнозы — американцы отказали в основных требованиях РФ по гарантиям безопасности (нерасширении НАТО на восток и отводе войск США в Европе на позиции 1997-го). По сути, они предлагают России договариваться лишь по параметрам нового Договора РСМД и правилам проведения военных учений в Восточной Европе», — отметил аналитик.

Реально же требования Америки невыгодны России, говорит эксперт.

«При этом США оставляют за собой право накачивать оружием, то есть проводить военное освоение территорий Украины, Молдавии, Грузии и так далее. Я уверен, что на такие предложения россияне не согласятся. Теперь весь вопрос в том, какие «меры военно-технического характера» предпримет Москва в ответ на отказ Запада учитывать ее интересы по безопасности. И второй вопрос — когда эти действия последуют. Ведь больше говорить России и Западу, по сути, сейчас не о чем», — заключил Богатырев.

В среду в СМИ появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Полный текст документа опубликовала испанская газета El País, а затем ТАСС.