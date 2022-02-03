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Ушаков заявил, что Пекин сократил делегацию Путина на Олимпиаде из-за пандемии

Политика
Ушаков заявил, что Пекин сократил делегацию Путина на Олимпиаде из-за пандемии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Пекин сократил делегацию главы российского государства Владимира Путина на Олимпиаде из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, на зимних Олимпийских играх в Китае Путина будут сопровождать шесть человек. Он подчеркнул, что в состав делегации войдут глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также она будет состоять из руководителя Минэнерго Николая Шульгинова, главы «Роснефти» Игоря Сечина и самого Ушакова, добавил помощник российского президента.

«Если бы визит состоялся в спокойной обстановке, не было бы коронавируса, то наша делегация состояла бы, наверное, из 20–25 человек, а сейчас по понятным соображениям визит проводится в составе делегации из шести человек. Так было условлено с китайской стороной», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Китай в ходе открытия Олимпийских игр имеет особую важность. С таким мнением выступил российский посол в КНР Андрей Денисов.

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