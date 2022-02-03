Иллюзиониста Андрея Сафронова госпитализировали после перенесенного COVID-19

Москва, 3 февраля. Иллюзионист Андрей Сафронов обратился в больницу с жалобами на сердце. Артист находится под наблюдением врачей.

Сафронов находится в одной из московских клиник. 39-летний иллюзионист был госпитализирован с симптомами тревожности, нарушения сердечного ритма и плохого сна, выяснил Telegram-канал 112. Незадолго до госпитализации артист перенес заражение коронавирусом, передает источник «Известий».

Сафронов известен не только по авторским шоу, но и по участию в телепроекте «Битва экстрасенсов». Артист был одним из ведущих программы.

Незадолго до этого актер Борис Щербаков также оказался в больнице. Врачи обнаружили у артиста симптомы повторного заражения коронавирусом, его состояние оценивается как средней тяжести.