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Иллюзиониста Андрея Сафронова госпитализировали после перенесенного COVID-19

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 09:49
Общество
Иллюзиониста Андрея Сафронова госпитализировали после перенесенного COVID-19
instagram.com  /  @andreysafronov_official

Москва, 3 февраля. Иллюзионист Андрей Сафронов обратился в больницу с жалобами на сердце. Артист находится под наблюдением врачей.

Сафронов находится в одной из московских клиник. 39-летний иллюзионист был госпитализирован с симптомами тревожности, нарушения сердечного ритма и плохого сна, выяснил Telegram-канал 112. Незадолго до госпитализации артист перенес заражение коронавирусом, передает источник «Известий».

Сафронов известен не только по авторским шоу, но и по участию в телепроекте «Битва экстрасенсов». Артист был одним из ведущих программы.

Незадолго до этого актер Борис Щербаков также оказался в больнице. Врачи обнаружили у артиста симптомы повторного заражения коронавирусом, его состояние оценивается как средней тяжести.

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здоровье госпитализация сафронов
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