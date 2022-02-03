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«Индекс бигмака» определил справедливый курс рубля

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 09:54
Экономика
«Индекс бигмака» определил справедливый курс рубля
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 3 февраля. Журнал The Economist представил свежие данные по «индексу бигмака». Выяснилось, что рубль сейчас недооценен на 70%. Об этом пишет РИА Новости.

Отечественная валюта стала одной из самых недооцененных в мире. В соответствии с «индексом бигмака», курс рубля должен равняться порядка 23 единиц за доллар.

Соответствующая диспропорция объясняется исследователями следующим образом. В настоящее время на территории Соединенных Штатов классический бургер из сети McDonald's продается за 5,81 доллара или примерно 444 рубля. В РФ бигмак предлагается за 1,77 доллара или 135 рублей. Из этого выходит, что оправданный курс национальной валюты — 23,24 рубля за доллар, а ее недооцененность достигает 70%.

«Индекс бигмака» определил справедливый курс рубля
ФБА «Экономика сегодня» /

Отмечается, что в данном рейтинге рубль находится на последней позиции. Предпоследнее место заняла турецкая лира, которую считают недооцененной на 67,9%. А среди переоцененных фиатов — норвежская крона (10%) и швейцарский франк (20,2%).

«Индекс бигмака» считают с 1986 года, он обновляется два раза в год. Данный показатель строится на основе паритета покупательской способности валюты. Авторы индекса исходят из того факта, что в долгосрочной перспективе курс валюты должен уравнивать цену на предметы в корзине товаров в различных государствах. В основе же рейтинга — стоимость бургера, который можно найти в большинстве McDonald's.

Рубль на открытии торговой сессии Московской биржи в четверг немного потерял позиции. Курсы евро и доллара продемонстрировали незначительное укрепление.

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сша рубль валюта рейтинг индекс бигмака McDonald's
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