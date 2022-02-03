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Более 50 новых случаев заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийские игры 2022
Более 50 новых случаев заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде-2022 в Пекине
Федеральное агентство новостей

Пекин, 3 февраля. Более 50 случаев коронавирусной инфекции обнаружено среди лиц, связанных с проведением Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Как сообщает официальный сайт оргкомитета Олимпиады, 26 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены национальных команд, 13 из них были получены в пекинском аэропорту.

Кроме того, 29 положительных тестов сдали лица, связанные с проведением олимпийских состязаний — 16 из них сданы сразу после прилета в китайскую столицу. В общей сложности с 23 января на Играх сдано 287 положительных тестов на COVID-19.

Напомним, в среду, 2 февраля, торжественная церемония начала эстафеты огня зимних ОИ-2022 прошла на севере Пекина. Международные соревнования продлятся до 20 февраля.

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