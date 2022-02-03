Аналитик Сыч о вступлении Украины в НАТО: «Из страны белыми нитками шьют Франкенштейна»

В НАТО существуют серьезные противоречия по поводу вступления Украины в Альянс. Об этом ФАН рассказал белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч.

Украина в НАТО

Страны НАТО и Соединенные Штаты отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией и не отказались от возможности вступления Украины в военно-политический блок. Об этом сообщает испанская газета Еl Pais, в распоряжении которой оказался ответ США и Альянса.

Федеральное агентство новостей /

«США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также не закрывают дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. […] Вместо этого и Вашингтон, и Североатлантический союз предлагают Путину вести переговоры по соглашениям о разоружении и мерам укрепления доверия на различных форумах», — приводит ответ Вашингтона Еl Pais.

Противоречия внутри НАТО

Как отметил Андрей Сыч, вступление Украины в НАТО является исключительно политическим решением, которое может быть принято в любой момент. Единственное препятствие, которое тут возникает, это необходимость полного консенсуса всех членов Альянса.

«Как мы видим, есть определенные сложности. Несколько глав государств заявили, что отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины. Президента Хорватии в этой связи даже удостоили чести быть внесенным в украинский «Миротворец». Мы видим наличие здравого смысла среди отдельных членов Североатлантического альянса, которые делают заявления на упреждение. Таким образом они обозначают свое нежелание принимать участие в формировании военной напряженности в регионе», — пояснил Андрей Сыч.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что при большом желании лоббистская западная машина найдет управу на тех, кто осмелился на самостоятельную позицию в интересах собственного народа. Однако, на его взгляд, включать ее не будут просто потому, что Западу не выгодно вступление Украины в НАТО.

«Из страны белыми нитками шьют Франкенштейна, конечной целью которого является развязывание горячего конфликта в Восточной Европе. При этом отсутствие членства в НАТО не накладывает никаких обязательств на военный альянс публично поддерживать происходящее. Заработать на поставке оружия и патронов на Украину — это, конечно, же дело «благое». Пока «туземцы» стреляют друг в друга, «белый господин» традиционно считает прибыль», — добавил Андрей Сыч.

Эксперт уверен, что украинцы замечательные, талантливые и гордые люди. Нам критически важно формировать образ будущего, в котором они захотели бы принять активное участие. В этом плане на Союзном государстве лежит огромная историческая миссия.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.