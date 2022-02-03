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Экс-кандидат в президенты США Бьюкенен попросил исключить из НАТО ряд стран

Политика
Экс-кандидат в президенты США Бьюкенен попросил исключить из НАТО ряд стран
pixabay.com

Вашингтон, 3 февраля. Вашингтону нет смысла воевать с Москвой ради того, чтобы защитить Киев. Соответствующее заявление сделал бывший кандидат в президенты США Патрик Бьюкенен.

По его словам, Белый дом полностью согласен с этим утверждением. Именно поэтому Бьюкенен считает, что из Североатлантического альянса следует исключить некоторые государства. Подобные действия нужны для того, чтобы «не злить Россию», подчеркнул, экс-кандидат в американские лидеры.

«США должны сказать, что пока Украина вольна подать заявку в НАТО, НАТО вправе наложить вето на обращение, а расширение за пределы нынешних границ завершено», — высказал он свое мнение.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.

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