Вашингтон, 3 февраля. Вашингтону нет смысла воевать с Москвой ради того, чтобы защитить Киев. Соответствующее заявление сделал бывший кандидат в президенты США Патрик Бьюкенен.

По его словам, Белый дом полностью согласен с этим утверждением. Именно поэтому Бьюкенен считает, что из Североатлантического альянса следует исключить некоторые государства. Подобные действия нужны для того, чтобы «не злить Россию», подчеркнул, экс-кандидат в американские лидеры.

«США должны сказать, что пока Украина вольна подать заявку в НАТО, НАТО вправе наложить вето на обращение, а расширение за пределы нынешних границ завершено», — высказал он свое мнение.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.