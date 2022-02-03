Ошибочные приговоры в США и их ужасные последствия. Колонка Миры Тэрада

Я уже писала о том, что в США есть большая проблема, связанная с тем, что в стране используется стратегия массового заключения. Система выстроена таким образом, чтобы посадить в тюрьму как можно больше, кто хотя бы подозревается в потенциальном вреде обществу. И поддерживается это как правительством, на законодательном уровне, так и финансовой элитой США, которая получает огромное количество денег, инвестируя их в частные тюрьмы. Результатом этого становятся страдания невинных людей, которых отправляют в тюрьму без разбора. Сегодня давайте рассмотрим подробнее, как это отражается на простых людях.

Американский адвокат по уголовным делам Дэвид Рудольф написал о проблеме ошибочных приговоров книгу «Американская несправедливость». По его словам, за последние 30 лет более 2800 невиновных американских заключенных, чьи совокупные сроки заключения превышают 25 000 лет, были оправданы и освобождены после признания имевших место судебных ошибок. Он также указывает, что это лишь малая часть, верхушка айсберга того, насколько остро проблема стоит.

В этой статистике оказались лишь те, кому хватило решительности бороться, упрямства, кому повезло найти адвокатов, которые поверили в их невиновность. Затем посчастливилось, что эти адвокаты смогли отыскать доказательства невиновности, а после успешно оспорить старое дело, преодолев всевозможные трудности. Автор книги считает, что во всем этом виноваты неправомерные действия правоохранительных органов на самых разных уровнях, которые относятся к людям предвзято (часто по признаку цвета кожи), скрывают неудобные им для обвинения доказательства невиновности и фабрикуют удобные, а также принуждают к даче ложных показаний. Я же скажу, что хоть в этом и виноваты люди, наделенные властью, но бороться надо не с ними, а с системой, которая позволяет им совершать такое.

Global Look Press / Maren Hennemuth / dpa

Давайте рассмотрим несколько таких историй, чтобы нагляднее показать, как это происходит с самыми обычными людьми в нашей с вами реальности.

Чарльз Рэй Финч провел в тюрьме 43 года, большую часть своей жизни. Сейчас ему 80. Он попал туда, будучи зрелым мужчиной в расцвете сил, а на свободу вышел стариком в инвалидной коляске. Ситуация была следующей: некий мужчина ограбил продуктовый магазин и застрелил продавца. Сотрудник магазина, видевший скрывающегося преступника, рассказал, что тот был одет в длинное пальто. Полиция заставила Чарльза Финча надеть похожее пальто на опознании и вот так сюрприз! Свидетель указал на героя этой истории. Сперва его приговорили к смертной казни, однако она, к счастью, вскоре была отменена в штате.

Майкл Петерсон, писатель из Северной Каролины, был осужден за убийство собственной жены в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Вердикт присяжных был основан на доверии к эксперту-криминалисту, который в 2011 году признался, что солгал в суде десятилетней давности о результатах своей экспертизы.

pixabay.com /

и ее пареньвзяли к себе на время четырехлетнюю внучатую племянницу женщины. Вскоре девочка была доставлена с травмами в больницу, после чего пару обвинили в убийстве и изнасиловании ребенка. Они провели в тюрьме 27 лет, пока не выяснилось, что травмы эти были получены девочкой в результате несчастного случая на детской площадке. Чарли Данн не дожил до дня, когда его признали невиновным, а Джойс Уоткинс была оправдана в 74 года. Просто представьте, тот груз, что несла на себе женщина долгие годы. Ее племянница умерла практически на ее глазах, а все окружающие видели в ней педофила и убийцу, чудовище. Представьте, как смотрели на нее собственная семья и мать погибшей девочки. И вот, спустя почти 30 лет борьбы за свое честное имя, она оказывается невиновной.

Сводные братья, страдающие от умственной неполноценности, Генри Макколум и Леон Браун, провели несколько десятилетий в тюрьме, им также угрожала смертная казнь за убийство и изнасилование 11-летней девочки. История эта закончилась тем, что полицию, по вине которой братья были ложно обвинены, обязали выплатить им 75 миллионов долларов.

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

Деньги вообще достаточно часто становятся способом загладить вину. Вот только даже все деньги мира не вернут вам жизни, потраченной на тюрьму. Те люди, о которых я пишу сегодня, уже никогда не смогут вернуться к тихой, спокойной и нормальной жизни. Они десятилетия потратили, впитывая в себя дух и правила тюрьмы, где над ними издевались надзиратели. Все, что им остается, в независимости от количества денег в кошельке — доживать свою жизнь с несмываемым клеймом позора.

Тут хочется вспомнить «Побег из Шоушенка», где нам ярко показали персонажа Брукса Хэтлена. Престарелого заключенного, внезапно получившего заветную свободу, но совершенно неспособного ей воспользоваться после многих лет в тюрьме. В итоге он повесился. Хочется верить, что таких случаев немного, но он прекрасно показывает то, как себя чувствует человек, которого вырвали из реальности, довели до такого состояния и вернули обратно.

Кадр из фильма «Побег из Шоушенка» . /

Правоохранительная и судебная система виноваты в том, что были загублены тысячи, возможно, десятки тысяч судеб невинных людей, но не менее страшен и тот факт, что из-за их безалаберности, халатности и продажности настоящие преступники получили возможность прожить долгую и счастливую, но полную зла для окружающих людей жизнь.

Но самое ужасное, что в стране, где правоохранительные и судебные органы работают именно так, до сих пор в ходу смертная казнь. Люди, о которых я сегодня рассказывала, по крайней мере, смогли, выйдя на свободу, доказать свою невиновность, но вот доброе имя тех, кого хладнокровно устранила государственная машина, уже никогда не очистится.