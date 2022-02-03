Ошибочные приговоры в США и их ужасные последствия. Колонка Миры Тэрада

Я уже писала о том, что в США есть большая проблема, связанная с тем, что в стране используется стратегия массового заключения. Система выстроена таким образом, чтобы посадить в тюрьму как можно больше, кто хотя бы подозревается в потенциальном вреде обществу. И поддерживается это как правительством, на законодательном уровне, так и финансовой элитой США, которая получает огромное количество денег, инвестируя их в частные тюрьмы. Результатом этого становятся страдания невинных людей, которых отправляют в тюрьму без разбора. Сегодня давайте рассмотрим подробнее, как это отражается на простых людях.
Американский адвокат по уголовным делам Дэвид Рудольф написал о проблеме ошибочных приговоров книгу «Американская несправедливость». По его словам, за последние 30 лет более 2800 невиновных американских заключенных, чьи совокупные сроки заключения превышают 25 000 лет, были оправданы и освобождены после признания имевших место судебных ошибок. Он также указывает, что это лишь малая часть, верхушка айсберга того, насколько остро проблема стоит.
В этой статистике оказались лишь те, кому хватило решительности бороться, упрямства, кому повезло найти адвокатов, которые поверили в их невиновность. Затем посчастливилось, что эти адвокаты смогли отыскать доказательства невиновности, а после успешно оспорить старое дело, преодолев всевозможные трудности. Автор книги считает, что во всем этом виноваты неправомерные действия правоохранительных органов на самых разных уровнях, которые относятся к людям предвзято (часто по признаку цвета кожи), скрывают неудобные им для обвинения доказательства невиновности и фабрикуют удобные, а также принуждают к даче ложных показаний. Я же скажу, что хоть в этом и виноваты люди, наделенные властью, но бороться надо не с ними, а с системой, которая позволяет им совершать такое.
Чарльз Рэй Финч провел в тюрьме 43 года, большую часть своей жизни. Сейчас ему 80. Он попал туда, будучи зрелым мужчиной в расцвете сил, а на свободу вышел стариком в инвалидной коляске. Ситуация была следующей: некий мужчина ограбил продуктовый магазин и застрелил продавца. Сотрудник магазина, видевший скрывающегося преступника, рассказал, что тот был одет в длинное пальто. Полиция заставила Чарльза Финча надеть похожее пальто на опознании и вот так сюрприз! Свидетель указал на героя этой истории. Сперва его приговорили к смертной казни, однако она, к счастью, вскоре была отменена в штате.
Майкл Петерсон, писатель из Северной Каролины, был осужден за убийство собственной жены в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Вердикт присяжных был основан на доверии к эксперту-криминалисту, который в 2011 году признался, что солгал в суде десятилетней давности о результатах своей экспертизы.
Сводные братья, страдающие от умственной неполноценности, Генри Макколум и Леон Браун, провели несколько десятилетий в тюрьме, им также угрожала смертная казнь за убийство и изнасилование 11-летней девочки. История эта закончилась тем, что полицию, по вине которой братья были ложно обвинены, обязали выплатить им 75 миллионов долларов.
Тут хочется вспомнить «Побег из Шоушенка», где нам ярко показали персонажа Брукса Хэтлена. Престарелого заключенного, внезапно получившего заветную свободу, но совершенно неспособного ей воспользоваться после многих лет в тюрьме. В итоге он повесился. Хочется верить, что таких случаев немного, но он прекрасно показывает то, как себя чувствует человек, которого вырвали из реальности, довели до такого состояния и вернули обратно.
Но самое ужасное, что в стране, где правоохранительные и судебные органы работают именно так, до сих пор в ходу смертная казнь. Люди, о которых я сегодня рассказывала, по крайней мере, смогли, выйдя на свободу, доказать свою невиновность, но вот доброе имя тех, кого хладнокровно устранила государственная машина, уже никогда не очистится.