Российские Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Атлантики

Москва, 3 февраля. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Атлантическим океаном.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon. В ходе пятнадцатичасового полета экипажи стратегических ракетоносцев отработали дозаправку в воздухе, передает RT.

«Ту-95 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в состав дальней авиации ВКС РФ войдут два бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. Известно, что в минувшем году российские военные получили четыре бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.