Жителя Саранска осудят за выброшенного с 7 этажа котенка

Саранск, 3 февраля. СК России по Мордовии передал в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Следствием было установлено, что житель Саранска в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна своей квартиры на 7-м этаже бездомного котенка, которого принесла его сожительница, так как он ему не понравился, сообщают «Известия Мордовии».

Изувеченное животное подобрала прохожая, она отвезла его в ветеринарную клинику, но там котенок скончался. Возбужденное в отношении мужчины уголовное дело передано в суд, который вынесет ему приговор за жестокое обращение с животными.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении в Набережных Челнах уголовного дела по факту зверского убийства десяти щенят на территории садового товарищества «Заря». Следователям предстоит найти виновных в смерти щенят живодеров.