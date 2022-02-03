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Жителя Саранска осудят за выброшенного с 7 этажа котенка
Общество
Жителя Саранска осудят за выброшенного с 7 этажа котенка
pixabay.com  / 

Саранск, 3 февраля. СК России по Мордовии передал в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Следствием было установлено, что житель Саранска в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна своей квартиры на 7-м этаже бездомного котенка, которого принесла его сожительница, так как он ему не понравился, сообщают «Известия Мордовии».

Изувеченное животное подобрала прохожая, она отвезла его в ветеринарную клинику, но там котенок скончался. Возбужденное в отношении мужчины уголовное дело передано в суд, который вынесет ему приговор за жестокое обращение с животными.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении в Набережных Челнах уголовного дела по факту зверского убийства десяти щенят на территории садового товарищества «Заря». Следователям предстоит найти виновных в смерти щенят живодеров.

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суд убийство котенок
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