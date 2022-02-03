Биатлонистка Буртасова заменила заразившуюся коронавирусом Васнецову на ОИ-2022

Пекин, 3 февраля. Евгения Буртасова прилетела на зимние ОИ-2022 в Пекин, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

В составе национальной команды России 28-летняя спортсменка заменит заразившуюся коронавирусной инфекцией Валерию Васнецову.

Напомним, Васнецова вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером сборной Михаилом Шашиловым прибыла в китайскую столицу позднее других членов биатлонной команды. Они не смогли вылететь первым рейсом на фоне проблем с документами. В Пекине Васнецова сдала два ПЦР-теста на COVID-19, которые дали положительный результат.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля. Турнир по биатлону начнется 5 февраля смешанной эстафетой.