Конец экономики «прибалтийских тигров» обсудят в Медиагруппе «Патриот»

Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Прямые убытки Клайпедского порта, «Литовских железных дорог» и иных участников литовской цепочки поставок будут еще долго подсчитывать, но уже сейчас ясно, что они исчисляются сотнями миллионов евро. Многомиллионные потери ожидаются по судебным искам, которые уже предъявлены Литве, и штрафным санкциям. Белоруссия оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль», — подчеркнул Анатолий Глаз.

Ранее Китай исключил Литву из своей таможенной системы, прекратив двустороннюю торговлю. Не лучше обстоят дела у Латвии и Эстонии — население этих стран вымирает, инвесторы бегут, промышленность деградирует, инфляция вдвое выше, чем в странах ЕС, немного растет только сфера услуг — и то за счет инфляции.

Как долго смогут существовать страны Прибалтики без транзита и торговли с восточными соседями? Когда прибалтийские порты станет экономически невыгодно содержать? Будет ли ЕС и далее содержать страны Прибалтики из своего бюджета? Почему население бежит из стран Прибалтики, а оставшиеся жители не размножаются? Могут ли мигранты из Азии и Северной Африки решить демографические проблемы Прибалтики?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят специалисты.

Эфир состоится в четверг, 3 февраля, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

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