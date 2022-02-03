Глава МИД Катара исключил возможность нормализации отношений с Израилем

Доха, 3 февраля. Глава Министерства иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдель Рахман Аль Тани заявил, что эмират не намерен работать над нормализацией отношений с Израилем. Дипломата процитировало издание Axios.

По словам Аль Тани, Доха поддерживала связи с руководством еврейского государства, когда сохранялись перспективы урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Однако, добавил министр, Катар «потерял надежду» после войны в секторе Газа 2008-2009 годов. Чиновник подчеркнул, что «рабочие отношения» с целью оказания помощи палестинскому народу будут продолжены, однако представить присоединение Катара к «Авраамским соглашениям» при отсутствии решения палестинской проблемы весьма трудно.

Федеральное агентство новостей /

Данная риторика катарского руководства в отношении связей с израильтянами идет несколько вразрез с прозападным вектором внешней политики, проводимой Дохой. Эмират активно налаживает связи с США, для которых Израиль является ключевым партнером в регионе.

Катар также укрепляет свои позиции в диалоге с Вашингтоном, особенно на фоне ухудшения партнерства Белого дома с Саудовской Аравией и ОАЭ из-за разногласий по конфликту в Йемене, связям с Китаем и убийству саудовского диссидента Джамаля Хашогги в 2018 году. Летом прошлого года Доха оказала Штатам существенную поддержку при эвакуации из Афганистана после перехода власти в южноазиатской республике к движению «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Qatar reached a deal with the Taliban to resume evacuations out of Kabul. The agreement allows the U.S. & other countries to evacuate thousands more of their citizens & at-risk Afghans who face dual threats of Taliban retaliation and a humanitarian crisis. https://t.co/mCkCp5NTEn — IAVA (@iava) February 2, 2022

Кроме того, 31 января прошла встреча эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани и президента США Джо Байдена в Белом доме. Последний сообщил о планах объявить Доху одним из ключевых союзников, не входящих в НАТО. Из всех государств Персидского залива такой статус имеет лишь Кувейт.

Today, I met with Amir Tamim bin Hamad Al Thani of Qatar. I designated Qatar as a Major Non-NATO Ally in recognition of our strong partnership over 50 years. We reaffirmed our unwavering interest in promoting security and prosperity in the Gulf and Middle East region. pic.twitter.com/OaSewjWFux — President Biden (@POTUS) February 1, 2022

Однако отказ Катара от установления официальных контактов с Израилем указывает на попытки руководства эмирата найти баланс между ролью надежного союзника США и статусом богатого государства Персидского залива, проводящего независимую внешнюю политику. Между тем в отношениях Дохи и Вашингтона сохраняются и другие спорные вопросы -- в частности, эмират спонсирует движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа и признанное Штатами террористическим.

1 Организация запрещена на территории РФ.