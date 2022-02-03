Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 11:12
11:11
Политика
Кадыров показал видеозапись, сделанную в Кремле в день встречи с Путиным
11:10
Экономика
Падение акций Meta после публикации квартальной отчетности превысило 20%
11:10
Общество
Прощание со сценаристом Виктором Мережко началось в Доме кино
11:08
Экономика
Аналитик Веретенникова указала на риски остановки печатного станка в США
11:08
Происшествия
Возгорание произошло на территории ВНИИФТРИ в Солнечногорске
11:07
Происшествия
Избивавшего жену и сына на протяжении трех лет мужчину осудят в Новосибирске
11:06
Экономика
Кабмин склоняется к позиции Минфина по регулированию криптовалют в РФ
11:06
Украина
Передача Западом Украине ПЗРК способствует росту террористической угрозы в мире
11:05
Экономика
Российские пекари заявили о ценовом давлении со стороны ретейлеров
11:03
Политика
Лукашенко получил верительные грамоты российского посла в Белоруссии Грызлова
Все новости

Глава МИД Катара исключил возможность нормализации отношений с Израилем

Весь мир
Глава МИД Катара исключил возможность нормализации отношений с Израилем
Global Look Press  /  Felix Zahn / photothek.net

Доха, 3 февраля. Глава Министерства иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдель Рахман Аль Тани заявил, что эмират не намерен работать над нормализацией отношений с Израилем. Дипломата процитировало издание Axios.

По словам Аль Тани, Доха поддерживала связи с руководством еврейского государства, когда сохранялись перспективы урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Однако, добавил министр, Катар «потерял надежду» после войны в секторе Газа 2008-2009 годов. Чиновник подчеркнул, что «рабочие отношения» с целью оказания помощи палестинскому народу будут продолжены, однако представить присоединение Катара к «Авраамским соглашениям» при отсутствии решения палестинской проблемы весьма трудно.

Глава МИД Катара исключил возможность нормализации отношений с Израилем
Федеральное агентство новостей /

Данная риторика катарского руководства в отношении связей с израильтянами идет несколько вразрез с прозападным вектором внешней политики, проводимой Дохой. Эмират активно налаживает связи с США, для которых Израиль является ключевым партнером в регионе.

Катар также укрепляет свои позиции в диалоге с Вашингтоном, особенно на фоне ухудшения партнерства Белого дома с Саудовской Аравией и ОАЭ из-за разногласий по конфликту в Йемене, связям с Китаем и убийству саудовского диссидента Джамаля Хашогги в 2018 году. Летом прошлого года Доха оказала Штатам существенную поддержку при эвакуации из Афганистана после перехода власти в южноазиатской республике к движению «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Кроме того, 31 января прошла встреча эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани и президента США Джо Байдена в Белом доме. Последний сообщил о планах объявить Доху одним из ключевых союзников, не входящих в НАТО. Из всех государств Персидского залива такой статус имеет лишь Кувейт.

Однако отказ Катара от установления официальных контактов с Израилем указывает на попытки руководства эмирата найти баланс между ролью надежного союзника США и статусом богатого государства Персидского залива, проводящего независимую внешнюю политику. Между тем в отношениях Дохи и Вашингтона сохраняются и другие спорные вопросы -- в частности, эмират спонсирует движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа и признанное Штатами террористическим.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава МИД Катара исключил возможность нормализации отношений с Израилем
сша израиль катар
Комментировать