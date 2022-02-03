Пенсии с учетом дополнительной индексации начнут выплачивать россиянам с 3 февраля

Москва, 3 февраля. Неработающие пенсионеры с 3 февраля 2022 года начнут получать пенсии, проиндексированные на 8,6% вместо 5,9%. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.

Как уточняется в сообщении, помимо пенсии за февраль, граждане получат доплату за январь. Все выплаты придут автоматически, обращаться в ПФР пенсионерам не потребуется, передает "ФедералПресс".

В среднем размер страховой пенсии по старости увеличится после индексации на 1,5 тысяч рублей, до 18,9 тысячи. Прибавка после индексации зависит от размера получаемой пенсии. Если страховая пенсия по инвалидности составляла 11 487 рублей, то в феврале она вырастет до 12 475 рублей. Всего индексация затронет выплаты 30,8 млн россиян.

В феврале также будут проиндексированы и другие выплаты. Например, сумма материнского капитала увеличится на 8,4%.