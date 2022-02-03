Торги Мосбиржи открылись ростом курсов доллара и евро

Москва, 3 февраля. Позиции рубля ослабли к американской и европейской валютам на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии увеличился на 9 копеек и составил 76,13 рубля. Курс евро поднялся на 15 копеек — до 86,15 рубля.

Официальный курс доллара накануне опустился на 65 копеек относительно предыдущего показателя и достиг 76,48 рубля. Стоимость европейской валюты снизилась на 50 копеек и оказалась на отметке 86,28 рубля.

Курса доллара способен вырасти до 103 рублей. Об этом следует из обновленного макропрогноза по российской экономике инвестиционного банка BCS Global Markets.