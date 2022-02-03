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Что происходит на фронтах гражданской войны на Украине, расскажут в медиацентре «Патриот»
Украина
Что происходит на фронтах гражданской войны на Украине, расскажут в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

Гражданская война на Украине, инициированная после государственного переворота в 2014 году, идет уже восемь лет. Восставшие против украинских националистов русские граждане Украины ждут от Киева выполнения Минских соглашений, в частности признания особого статуса Донбасса.

Журналисты, политики и добровольцы, недавно вернувшиеся из Луганской и Донецкой народных республик, в медиацентре «Патриот» расскажут о ситуации там, об истории создания фильма «Дети войны», об открытии в ДНР представительства организации «Ленинградский доброволец», о гуманитарных проблемах и положении на Восточном фронте.

В студии медиацентра «Патриот» выступят:

  • Герман Владимиров, член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям;
  • Валерий Фенев, специальный корреспондент «ЛенТв24»;
  • Ольга Крыгина, доброволец, общественный деятель;
  • Александр Архипов, ветеран боевых действий в Абхазии, Приднестровье и Нагорном Карабахе.

Пресс-конференция состоится в четверг, 3 февраля, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038.

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