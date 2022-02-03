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Следователи Амурской области обвинили медбрата в падении пенсионерки из окна
Происшествия
Следователи Амурской области обвинили медбрата в падении пенсионерки из окна
Федеральное агентство новостей  / 

Благовещенск, 3 февраля. В СК России по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника больницы.

По версии следствия, медицинский брат преступно пренебрег своими должностными обязанностями по круглосуточному наблюдению за больной. Когда он отлучился со своего поста, 84-летняя пациентка выпала из окна больницы и разбилась насмерть, сообщает AmurInfo.

Как отметил руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления СК России по Амурской области Антон Сыч, медбрат обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело скоро направят в суд.

Ранее ФАН сообщал о расследовании трагического инцидента в Самаре, связанного с падением местного жителя из окна многоквартирного дома на Осетинской улице. Мужчина погиб. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причину трагедии.

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уголовное дело смерть падение
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