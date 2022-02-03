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Завод «Дагдизель» нарастит производство электрических торпед «Ихтиозавр» с 2023 года

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 09:06
Армия
Завод «Дагдизель» нарастит производство электрических торпед «Ихтиозавр» с 2023 года
wikipedia.org  /  U.S. D.O.D. / Public Domain

Москва, 3 февраля. Объемы производства перспективных электрических торпед УЭТ-1 (шифр «Ихтиозавр») будут увеличиваться с 2023 года.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС, что планируется подписание нового долгосрочного контракта, чтобы ВМФ РФ смог получить необходимое количество электрических торпед.

«Объемы производства новейших торпед УЭТ-1 планируется значительно увеличить со следующего года», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что завод «Дагдизель» до 2023 года должен поставить флоту 73 торпеды в рамках заключенного в 2018 году контракта. Подчеркивается, что этого количества изделий недостаточного для полного оснащения всех подлодок проекта 636.3.

Ранее сообщалось, что субмарина «Князь Олег» проекта «Борей-А» прибыла на главную базу Северного флота. Также стало известно, что новый малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 завершает прохождение заводских ходовых испытаний, передает RT.

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