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Друг Волочковой рассказал, почему от нее убегают мужчины
Шоу-бизнес
Друг Волочковой рассказал, почему от нее убегают мужчины
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 3 февраля. Прима Российского балета Анастасия Волочкова недавно вернулась из отпуска, но не чувствует себя отдохнувшей. Все дело в том, что она потеряла своего избранника. От нее ушел банщик Сергей, с которым она познакомилась на шоу «Давай поженимся». Сейчас балерина пытается сделать вид, что не рассчитывала на серьезные отношения, хотя совсем недавно она заявляла, что готова выйти замуж и родить новому возлюбленному ребенка, пишет 7days.

При этом свидетели отношений пары ранее заявляли, что Сергей терпелив, и пророчили влюбленным долгие отношения.

Но эта черта характера не стала ключом к счастливому будущему Волочковой и ее нового мужчины. Терпеливость банщика иссякла спустя месяц общения.

Близкий друг балерины Андрей Ковалев, зная ее досконально, сообщил, что жить с бывшей примой Большого театра — большое испытание.

Все дело в том, что балерина практически не бывает дома и очень требовательна к своим избранникам.

«По идее рядом с успешной женщиной должен быть такой же успешный мужчина — не получается. Успешная женщина — это все-таки такой диктатор в юбке, и рядом с ней чаще всего как раз вот всякого рода альфонсы», — заявил Ковалев в интервью «Пятому каналу».

Несомненно, пройдет немного времени и рядом с Анастасией Волочковой появится новый мужчина. Но, скорее всего, он также будет мускулистым альфонсом, жаждущим денег.

Сексолог Алия Королева уверена, что Анастасия снова и снова продолжает наступать на те же грабли, потому что подбирает мужчин не как партнеров для семейной жизни, а в первую очередь как любовников для незабываемого интима.

Ранее сообщалось, как Анастасия Волочкова похвасталась снимками, которые сделал ее возлюбленный.

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Все новости / Шоу-бизнес / Друг Волочковой рассказал, почему от нее убегают мужчины
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