Журнал Elle опубликовал лунный гороскоп на 3 февраля

Кто же лучше всех ответит на все интересующие вас вопросы, если не Луна? Этот естественный спутник Земли издавна славился тем, что мог подсказать, как и когда засеивать поля, приглашать ли девушку из соседнего дома на свидание или стоит ли собраться с мыслями для нового дела. Сегодня эти знания практически утрачены, но журнал Elle продолжает обращаться к древнему календарю, что, конечно, отрадно.

Еще вчера Луна перешла в знак Рыб, сегодня она на пике. Энергии дня имеют активную природу, а это значит, что необходимо доводить до конца все начатые дела. Постарайтесь не упустить возможности, которые уже почти готовы принять конкретную форму.

Стоит понять, что сегодня выиграет не тот, кто поступает по правилам, а тот, кто исповедует и внедряет инновации. Именно поэтому большую отдачу получат именно творческие занятия.

Пора прекратить бояться того, что подумают окружающие, и начать действовать. Не подстраивайтесь под других, знайте, что вы — уникальная единица, и если вы будете делать то, к чему лежит душа, без оглядки на других, к вам будут тянуться сотни и миллионы людей. Будьте уверены в том, что делаете.

Сегодня не стоит доверять незнакомцам и начинать с ними какие-то дела. Велик риск того, что неожиданное на первый взгляд предложение на деле окажется обманом или попросту не выгорит. В любви лучше не принимать радикальных решений. Обсуждение совместного будущего тоже лучше отложить до более благоприятных для этого времен.

Сделайте серию упражнений на растяжку, это идеальный способ поддержать самочувствие и внутренний баланс. Освободите мышцы от напряжения. А вот образам снов сегодня лучше не доверять — если они беспокоят, то лучше обсудить их в разговоре с психологом, скорее всего, это чистый фрейдизм.

Ранее был опубликован лунный календарь на 2 февраля.