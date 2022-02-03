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Военный публицист Шурыгин: на Украине не боятся нарушать Минские соглашения

Политика
Военный публицист Шурыгин: на Украине не боятся нарушать Минские соглашения
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 февраля. Политическая элита Украины не боится нарушать Минские соглашения, для нее важно лишь соблюдать их на словах. Об этом рассказал военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о важности мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Однако глава СНБО Алексей Данилов заявил, что выполнение «Минска» убьет украинское государство. Эксперт объяснил, почему официальный Киев позволяет себе такие разные позиции по вопросу ЛДНР.

«Данилова, что называется, мягко пожурили, ему все можно. В этом случае, конечно, очевидна разница подходов. На Украине не боятся нарушать Минские соглашения. Не боятся их не соблюдать. Важно только, что называется, придерживаться их хотя бы на словах. Собственно говоря, это главное правило игры. Его лучше не нарушать», — отметил Шурыгин.

Военный публицист Шурыгин: на Украине не боятся нарушать Минские соглашения
facebook.com / Олексій Данілов

Он добавил, что такими заявлениями как у Данилова Киев проверяет «на слабо». Он пытается понять, насколько далеко ему можно заходить.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс не получит особый статус. В ответ на это украинцы предложили ему вспомнить о Минских соглашениях.

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Все новости / Политика / Военный публицист Шурыгин: на Украине не боятся нарушать Минские соглашения
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