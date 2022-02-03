Украинский политолог Перепелица признал превосходство армии России над силами НАТО

Киев, 3 февраля. Сегодня сухопутные войска России превосходят армию США и являются самыми мощными в мире, заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Россия способна «сломать» восточный фланг НАТО, считает Перепелица. Для этого у Москвы «более чем достаточно сухопутных сил». В танках и «в более тяжелых вооружениях» сухопутных войск Россия имеет значительное преимущество над странами Европы, считает политолог.

«Сегодня сухопутные войска вооруженных сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США. У них самая мощная армия в мире», — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Дмитрий Абзалов заявил, что совместные военные маневры РФ и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» помогут Москве в переговорах с НАТО. По его словам, российские военнослужащие во время учений покажут, что могут очень быстро осуществить развертывание на границе государства.