ДНР: Украина перебросила к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч военных

Донецк, 3 февраля. Украина перебросила к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков. Об этом сообщила полпред Донецкой Народной Республике в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.

Глава МИД ДНР ответила РИА Новости на вопрос о численности личного состава украинских сил, переброшенных к линии соприкосновения. По ее словам, данные разведки свидетельствуют, что это около 120 тысяч единиц личного состава.

Накануне Никонорова сообщила, что Украина применила полученное от западных стран оружие при обстреле электроподстанции в Еленовке в Донбассе. Она указала на то, что использованные ВСУ боеприпасы имели калибр 60 миллиметров, что является стандартом НАТО. Украина ранее не применяла такие снаряды, указала она.

Ранее сообщалось, что 9 января бойцы ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР. Стрельба началась после четырех дней тишины.