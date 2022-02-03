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ДНР: Украина перебросила к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч военных

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 09:15
Политика
ДНР: Украина перебросила к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч военных
facebook.com  /  Операція об&#039;єднаних сил / Joint forces operation

Донецк, 3 февраля. Украина перебросила к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков. Об этом сообщила полпред Донецкой Народной Республике в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.

Глава МИД ДНР ответила РИА Новости на вопрос о численности личного состава украинских сил, переброшенных к линии соприкосновения. По ее словам, данные разведки свидетельствуют, что это около 120 тысяч единиц личного состава.

Накануне Никонорова сообщила, что Украина применила полученное от западных стран оружие при обстреле электроподстанции в Еленовке в Донбассе. Она указала на то, что использованные ВСУ боеприпасы имели калибр 60 миллиметров, что является стандартом НАТО. Украина ранее не применяла такие снаряды, указала она.

Ранее сообщалось, что 9 января бойцы ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР. Стрельба началась после четырех дней тишины.

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