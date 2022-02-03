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Военный публицист Шурыгин раскрыл планы Запада по Украине

Политика
Военный публицист Шурыгин раскрыл планы Запада по Украине
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 февраля. После 2014 году Запад готовил украинскую армию к масштабным военным действиям. Об этом рассказал военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Россия применяла против других стран химическое оружие. В интервью для издания «Украина.ру» эксперт объяснил, почему США и Европа продолжают нагнетать обстановку, и как с этим связана Украина.

«У Запада есть много планов. Говорить, что у них существует только один — это не совсем точно. В данную точку времени, скорее всего, с большой вероятностью можем говорить, что НАТО отрабатывает сценарий, при котором Россия должна попасть в украинский капкан военного конфликта. Запад все эти годы после 2014 ускоренно накачивал Украину вооружением. Запад готовил украинскую армию к масштабным боевым действиям», — подчеркнул Шурыгин.

Военный публицист Шурыгин раскрыл планы Запада по Украине
facebook.com / Влад Шурыгин

Он добавил, что НАТО посредством провокаций и затягивания РФ в войну хочет выключить ее из мирового процесса. США и ЕС хотят истощения России, чтобы она столкнулась с теми же процессами, которые были в 1991 году.

Ранее обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст заявил, что если Украина хочет реализовать свою мечту по вступлению в НАТО, ей придется отпустить Донбасс и навсегда забыть про Крым. Он напомнил: в Альянс не входят страны, воюющие за спорные территории.

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