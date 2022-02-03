Российское посольство призвало США к конкретным действиям в работе с Украиной

Вашингтон, 3 февраля. Посольство России в США заявило, что ожидает от американского руководства конкретных действий в работе с Украиной.

Дипмиссия также называет главной задачей Вашингтона заставить Киев выполнять свои обязательства. Кроме того, посольство в очередной раз уточнило, что Россия не является стороной конфликта.

«Поэтому главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом», — сказано в сообщении посольства в Facebook.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма. По его словам, Вашингтон пытается сместить акценты.