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Российское посольство призвало США к конкретным действиям в работе с Украиной

Политика
Российское посольство призвало США к конкретным действиям в работе с Украиной
pixabay.com  /  IGORN

Вашингтон, 3 февраля. Посольство России в США заявило, что ожидает от американского руководства конкретных действий в работе с Украиной.

Дипмиссия также называет главной задачей Вашингтона заставить Киев выполнять свои обязательства. Кроме того, посольство в очередной раз уточнило, что Россия не является стороной конфликта.

«Поэтому главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом», — сказано в сообщении посольства в Facebook.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма. По его словам, Вашингтон пытается сместить акценты.

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