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Политолог Ищенко: пока Украина существует, она будет пить кровь из граждан

Политика
Политолог Ищенко: пока Украина существует, она будет пить кровь из граждан
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 февраля. Пока Украина существует как государство, она будет пить кровь из собственного населения. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, это государство должно было распасться после 2014 года. В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что этого хотят, прежде всего, сами жители.

«Они заинтересованы в том, чтобы зафиксировать исчезновение украинского государства как можно раньше. До тех пор, пока эта богадельня будет существовать, до тех пор она будет пить кровь из своих граждан. Само существование Украины в условиях практического исчерпания и ресурсной кладовой, доставшееся в наследство от Советского Союза, и ресурсной поддержки со стороны Запада... Сейчас само существование Украины опирается на один ресурс — на сжигание в этой топке граждан Украины», — подчеркнул Ищенко.

Политолог Ищенко: пока Украина существует, она будет пить кровь из граждан
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что именно это является основной причиной сокращения украинского населения. Этот процесс продлевается, и власти используют свое население, которое при малейшей попытке бежит из страны.

Ранее бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций (ССО) генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись с огромными проблемами в плане недоукомплектованности передовых подразделений. По его словам, сегодня армия готова всего на 50–60%.

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