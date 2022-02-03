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Политолог Скориков: Зеленский боится обвинений в предательстве из-за выполнения «Минска»

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 11:09
Украина
Политолог Скориков: Зеленский боится обвинений в предательстве из-за выполнения «Минска»
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский боится обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Такое мнение ФАН высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Ответственность перед «Минском»

Киев ответственно относится к Минским соглашения по Донбассу, это единственный формат, который работает. Такое заявление сделал Зеленский.

«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое Минские соглашения, и понимаем, что они рождены «нормандским форматом», который, к сожалению или не к сожалению, работает», — заявил Зеленский во вторник.

Политолог Скориков: Зеленский боится обвинений в предательстве из-за выполнения «Минска»
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Он добавил, что Минские соглашения — неидеальны. Киев борется за то, чтобы работал хоть какой-то формат, уверяет Зеленский.

Зеленский боится

Как отметил Иван Скориков, Зеленский не будет выполнять Минские соглашения, что бы он ни заявлял перед высокими западными патронами. Политолог обратил внимание, что в этой же речи он назвал украинские власти «взрослыми мальчишками».

«Видимо, Зеленский пытался выразить что-то про молодую, но уже взрослую и ответственную страну, но вышло, скорее, про инфантильного дядю, который ведет себя, как маленький врунишка. Для внутреннего слушателя украинская власть уже все сказала словами секретаря СНБО Алексея Данилова: «Выполнение Минских соглашений будет означать уничтожение Украины». Зеленский боится обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Тем более, что нациков-милитаристов кормит его конкурент — Петр Порошенко, отыгрывающий роль главного «ястреба» украинской политики», — уверен Иван Скориков.

Политолог Скориков: Зеленский боится обвинений в предательстве из-за выполнения «Минска»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом, заметил эксперт, на внешней арене Зеленский не может публично отказаться от утвержденных в ООН Минских соглашений. Поэтому он и ищет какие-то новые, параллельные форматы, но Россия каждый раз тычет Киев носом в договоренности.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что в 2014 на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.

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Все новости / Украина / Политолог Скориков: Зеленский боится обвинений в предательстве из-за выполнения «Минска»
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