Экономист Марунич: Украине необходимо заключить прямой контракт с «Газпромом»

Киев, 3 февраля. Киеву важно заключить прямой контракт с российским «Газпромом» на поставки газа, так как высокие цены на голубое топливо сильно вредят ее экономике. Об этом заявил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Эксперт подчеркнул, что это необходимо исключительно для украинских потребителей, а не для «Нафтогаза» или правительства страны. Он отметил, что в противном случае можно ожидать стагнации всей промышленности.

Марунич также указал на жалобы «Укртеплокоммунэнерго» на «Нафтогаз» из-за отказа увеличивать объемы поставок топлива по фиксированной цене в 7,42 гривны за кубометр, из-за чего украинские граждане рискуют остаться без тепла и электричества.

«И он (будет. — Прим. ред.) по 40 (гривен. — Прим. ред.), дорогие друзья. А что это все значит? Это все удар конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам. Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с "Газпромом", как та же Венгрия», — подчеркнул экономист.

Кроме того, специалист предупредил, что «слезание с российской газовой иглы» может закончиться «очень печально» для промышленности и населения Украины.

Ранее стало известно, что Украина начала закупать у Венгрии российский газ. При этом гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон утверждал, что топливо поступает не по технологии реверса.