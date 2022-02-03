Здание клуба моряков-подводников может снова пострадать из-за прорыва трубы

Проблемы с трубами лишили Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников спокойной жизни. Теперь его члены вынуждены жить в постоянном страхе, что их офис затопит кипятком.

В конце прошлого года председатель совета клуба Игорь Курдин на себе испытал, к чему приводят проблемы с коммуникациями. На капитана 1-го ранга ВМФ буквально обрушился потолок.

В тот день, 25 декабря, горячая вода из прорванной трубы попала в офис организации. Он был затоплен, пришлось делать дорогостоящий ремонт: менять пол, потолок, стены. Всего ушло почти 490 тысяч рублей.

Средства на восстановление помещения помогли собрать члены клуба и неравнодушные петербуржцы.

На днях труба, на которую только поставили заплатку, снова дала течь. Игорь Курдин рассказал, что в офисе уже слышно журчание кипятка за стенкой, набухает пол. Капитан боится, что снова начнется потоп.

«Сейчас ситуация повторяется. Согласитесь, мы не можем обращаться опять, собирать деньги. Нам скажут: «Вы что, так и будете?». Мы очень ждем реакции властей. Наша переписка с комитетом — она ни о чем», — заявил председатель клуба.

Общение с администрацией города не дало никаких результатов, власти назвали прилегающую к дому трубу «бесхозной». Представители «Теплосети», которые работали на участке клуба, отказались комментировать ситуацию съемочной группе ФАН.

«Им-то проще поставить заплатку. Течь прекратилась, они поехали. Мы платим исправно за горячее и холодное водоснабжение, все. Вот как брать деньги с нас и жильцов дома — так это наше. А как отвечать — труба бесхозная», — возмущается Игорь Курдин.

Местные жители подтвердили, что в их районе проблемы с коммуникациями не редкость.

«Мы на 6-й линии живем. Бывают, конечно проблемы с трубами. Теплотрасса старая, ее менять надо», — считает петербуржец Сергей.

Председатель клуба рассказал, что сейчас вынужден подписать толстую стопку бумаг, чтобы решить вопрос. Они ведут обширную переписку с представителями разных комитетов, им даже предложили обратиться в суд.

«Мы хотим, чтобы хоть кто-то взялся за ликвидацию аварийной ситуации. Отключил воду, поменял отрезок трубы. Мы понимаем, что единственный эффективный способ — это замена всей трубы. Потому что она уже в четвертый раз прорывается в разных местах», — заявил капитан.

По словам Игоря Курдина, ситуацией уже заинтересовался прокурор города Виктор Мельник — бывший подводник.