МИД ДНР сообщил о применении Киевом западного оружия в Донбассе

Донецк, 3 февраля. Украина обстреляла подстанцию в Донецкой Народной Республике натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Наталья Никонорова.

Министр иностранных дел ДНР отметила, что первое проявление «накачки со стороны НАТО» было отмечено недавно в расположенной на территории ДНР Еленовке. Поставки вооружения Украине приводят к новым обстрелам со стороны украинских силовиков в Донбассе, подчеркнул Никонорова.

«В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров — это НАТОвский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», — сообщила в интервью РИА Новости Никонорова.

Министр предупредила, что Киев стягивает полученное от Запада вооружение в регион. Усилением военного присутствия на Украине и поставками вооружения Запад воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса, подчеркнул Никонорова.

Ранее сообщалось, что Киев активно готовится к наступлению в Донбассе, поэтому скапливает на линии фронта ударную группировку. В ЛНР заявили, что командование ВСУ может использовать авиацию в случае начала боевых действий.