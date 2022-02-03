Путин и Си Цзиньпин договорились организовать Годы сотрудничества в спорте

Москва, 3 февраля. Президент России Владимир Путин решил с председателем КНР Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта.

Путин отметил, что Китай и Россия — страны с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым в мире высокий. Однако за последние два года из-за пандемии чисто туристов сократилось.

«Мы наверстаем упущенное и, как только позволит ситуация, запустим новые просветительские, образовательные программы, которые познакомят наших граждан с историей и сегодняшней жизнью двух стран», — заявил он.

Путин сообщил, что ими было принято решение об организации Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Об этом говорится в материале российского лидера для китайского агентства «Синьхуа».

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай способствуют демократизации межгосударственных отношений. Москва и Пекин играют стабилизирующую роль в нынешней непростой обстановке.