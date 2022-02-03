Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 09:41
09:39
Экономика
«Индекс бигмака» определил справедливый курс рубля
09:39
Олимпийские игры 2022
Более 50 новых случаев заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде-2022 в Пекине
09:38
Политика
Экс-кандидат в президенты США Бьюкенен попросил исключить из НАТО ряд стран
09:38
Происшествия
В Башкирии бывшие муж и жена зарезали инвалида из-за долга
09:38
Происшествия
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с двумя иномарками в центре Сургута
09:38
Общество
Профессор Диттмер заявил об эффективности масок против подвида «Омикрона» BA.2
09:36
Происшествия
Живодера из Омской области заподозрили в истязании девятимесячного ребенка-инвалида
09:36
Общество
Уролог назван возраст, в каком возрасте надо начинать проверяться на рак простаты
09:35
Общество
Станция «Садовая» в Петербурге работает только на выход из-за неисправности эскалатора
09:31
Общество
Борис Корчевников призвал спасти Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Крыму
Все новости

Путин и Си Цзиньпин договорились организовать Годы сотрудничества в спорте

Политика
Путин и Си Цзиньпин договорились организовать Годы сотрудничества в спорте
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Президент России Владимир Путин решил с председателем КНР Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта.

Путин отметил, что Китай и Россия — страны с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым в мире высокий. Однако за последние два года из-за пандемии чисто туристов сократилось.

«Мы наверстаем упущенное и, как только позволит ситуация, запустим новые просветительские, образовательные программы, которые познакомят наших граждан с историей и сегодняшней жизнью двух стран», — заявил он.

Путин сообщил, что ими было принято решение об организации Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Об этом говорится в материале российского лидера для китайского агентства «Синьхуа».

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай способствуют демократизации межгосударственных отношений. Москва и Пекин играют стабилизирующую роль в нынешней непростой обстановке.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин и Си Цзиньпин договорились организовать Годы сотрудничества в спорте
Си Цзиньпин путин спорт туризм
Комментировать