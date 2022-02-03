Политолог Ищенко: Англия и Польша будут смотреть на войну Украины до последнего гражданина

Москва, 3 февраля. Правительство Англии и Польши готово смотреть, как Украина воюет с Россией до последнего гражданина. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

В ходе интервью для издания «Украина.ру» у эксперта поинтересовались, насколько серьезным противником для Москвы может стать союз Варшавы, Лондона и Киева. По его мнению, подобное сотрудничество никак не повлияет на геополитику.

«Великобритания и Польша в лице своих премьеров заявили, что они готовы смотреть как Украина будет воевать с Россией до последнего украинца. Готовы поддерживать морально и даже немножко материально, патроны и снаряды присылать, но это и все. Ну так они и так поддерживают морально и материально, присылают патроны и снаряды. Для этого никакой союз создавать не надо», — подчеркнул Ищенко.

Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что подобные объединения выглядят смешно. Политики едва ли не обещали новый военный блок, но затем не смогли объявить о новом формате из-за болезни главы МИД Британии.

Ранее главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин в интервью для ФАН заявил, что к словам мэра Киева Виталия Кличко в Германии серьезно не относятся. У немцев он ассоциируется не с большой политикой, а с боксом и откровенной фотосессией 2003 года, предназначенной для местного журнала MAX.