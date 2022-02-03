МИД ДНР сообщил о стягивании в Донбасс поставленного Украине Западом вооружения

Донецк, 3 февраля. Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе полученное от Запада вооружение, заявила глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Полпред республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины отметила, что Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных от стран Запада вооружений.

«Украина стягивает все больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом», — сообщила Никонорова в интервью РИА Новости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад накачивает Украину оружием, но республика готова к любому развитию событий. По его словам, с 2014 года, когда разрозненным отрядам ополчения приходилось противостоять всей мощи украинских войск, ситуация сильно изменилась.