Посольство России считает заявление Госдепа США о Минских соглашениях позитивным сигналом

Вашингтон, 3 февраля. Заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости реализации Минских соглашений является позитивным сигналом, заявило российское посольство.

Прайс ранее выступил с заявлением, что Соединенные Штаты поддерживают полную реализацию минских договоренностей. Вашингтон утверждает, что они приведут к деэскалации ситуации вокруг Украины. При этом якобы Россия виновна в их нарушении.

«Считаем позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента Прайса о необходимости полной реализации минских соглашений, озвученное в ходе брифинга 2 февраля. Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей», — сказано в заявлении посольства в Facebook.

Ранее постпредство России в ООН заявило, что США распространяют в международной организации откровенную ложь по Украине вместо того, чтобы поддерживать Минские соглашения.