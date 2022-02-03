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Госдеп подтвердил достоверность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО России

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 07:54
Политика
Госдеп подтвердил достоверность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО России
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 3 февраля. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что опубликованные в испанской газете El Pais ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности являются подлинными.

Ранее испанское издание сообщило, что в его распоряжении появился файл c исходными данными «Киев и Мадрид». Согласно имеющимся данным, в материалах были пункты, которые США намерены обсудить с Россией. Прайс прокомментировал данную публикацию.

«Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными», — сказал Прайс.

Так, сообщается, что Вашингтон готов обсудить с Москвой механизм для неразмещения крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше, ограничение наступательных ракетных систем и сил на Украине, альтернативное СНВ-3 соглашение, а также меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Кроме того, США и НАТО также отметили, что не намерены размещать ядерное оружие в Восточной Европе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона продолжить диалог с Москвой по вопросам гарантий безопасности в Европе.

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