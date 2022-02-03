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Политолог Ищенко: союз России и Германии является благом для всей Европы

Политика
Политолог Ищенко: союз России и Германии является благом для всей Европы
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 февраля. Сотрудничество России и Германии благоприятно действует на весь Европейский союз. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что немецкое государство на протяжении истории всегда было центральной фигурой в политике. Союз с ней позволял пошатнуть соотношение сил в ту или иную сторону.

«Для России и Германии такой оборонительный союз и плотное экономическое сотрудничество является абсолютным благом. Более того, такой союз является абсолютным благом и для Европы. Потому что союз России и Германии не дает возможность в Европе развязать крупную войну, потому что она бессмысленна, так как любой развязавший войну против союза России и Германии ее просто проигрывает ее еще до начала», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко: союз России и Германии является благом для всей Европы
ПолитРоссия

Он добавил, что сейчас Берлин и Москва, несмотря на противоречия, пытаются договориться о взаимодействии в области экономики. Это в дальнейшем позволит наладить отношения в политике.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом политик рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

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