Политолог Ищенко: союз России и Германии является благом для всей Европы

Москва, 3 февраля. Сотрудничество России и Германии благоприятно действует на весь Европейский союз. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что немецкое государство на протяжении истории всегда было центральной фигурой в политике. Союз с ней позволял пошатнуть соотношение сил в ту или иную сторону.

«Для России и Германии такой оборонительный союз и плотное экономическое сотрудничество является абсолютным благом. Более того, такой союз является абсолютным благом и для Европы. Потому что союз России и Германии не дает возможность в Европе развязать крупную войну, потому что она бессмысленна, так как любой развязавший войну против союза России и Германии ее просто проигрывает ее еще до начала», — отметил Ищенко.

ПолитРоссия

Он добавил, что сейчас Берлин и Москва, несмотря на противоречия, пытаются договориться о взаимодействии в области экономики. Это в дальнейшем позволит наладить отношения в политике.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом политик рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.