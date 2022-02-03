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Врачи и волонтеры спасли заболевшего COVID-19 вахтовика в Новом Уренгое

Общество
Врачи и волонтеры спасли заболевшего COVID-19 вахтовика в Новом Уренгое
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новый Уренгой, 3 февраля. Из больницы в Новом Уренгое выписали болевшего COVID-19 вахтовика из Липецка Леонида Сизова, которого удалось спасти благодаря своевременной помощи врачей и волонтеров.

Жена вахтовика Людмила обратилась за помощью к добровольцам по телефону меньше месяца назад. Женщина попросила помочь с госпитализацией супруга, состояние которого быстро ухудшалось.

Волонтеры срочно связались с участковым. Врач нашел мужчину и убедил вахтовика немедленно ехать в больницу. По словам специалиста, заболевший мог не дожить до следующего утра. В результате мужчина попал в реанимацию, где провел в стабильно тяжелом состоянии две недели.

«У него была выраженная дыхательная недостаточность. Процент поражения легочной ткани тоже был высокий. Сейчас он стабилен. Нуждается в небольшом потоке кислорода при физической нагрузке. По анализам все нормализовалось. Активен, стабилен и готов уже к выписке», — сообщил «Ямал-Медиа» врач новоуренгойского инфекционного госпиталя Руслан Алиев.

Ранее волонтеры спасли заблудившегося в ЯНАО вахтовика, который провел в лесу в сорокаградусный мороз около 17 часов. Добровольцам удалось найти его в районе карьера с сильным обморожением. Спасатели срочно передали его медикам.

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янао волонтеры новый уренгой
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