Киев, 3 февраля. Польский нефтяной и газовый концерн (PGNiG) купил у США танкер со сжиженным природным газом и вскоре переправит его на Украину.

Сообщается, что это уже второй случай, когда Варшава выделяет голубое топливо для Киева. В предыдущий раз это произошло в 2019 году. Украинцы через соцсети обсудили это событие.

«Бенефициары от вражды Украины с Россией нарисовались», — отреагировал Олег С.

Татьяна П. не сомневается, что цена этого газа будет «дружеской». Скорее всего, выдадут его еще и в кредит.

«Все на нас заработают. Отличная государственная политика», — с сарказмом отметил Ruslan S.

Вала Л. хочет плакать и смеяться. Она не понимает, неужели у США нет ближе стран, которым можно было бы продать свой дорогой газ? Она сомневается, что Украине выгодны подобные сделки.

«Озвучите цену на американский газ, его не хочет покупать ни одна европейская страна, потому что он очень дорогой», — добавила Ира П.

Ранее политолог Владимир Рогов в интервью для ФАН рассказал, что вряд ли новый газопровод между Польшей и Украиной будет действительно построен. Денег на строительство «трубы» у команды украинского президента Владимира Зеленского нет, а если и появятся, то, скорее всего, будут использованы не по назначению.