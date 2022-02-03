Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 06:39
06:22
Общество
Врачи и волонтеры спасли заболевшего COVID-19 вахтовика в Новом Уренгое
06:08
Политика
Пользователи Facebook высмеяли Украину за газовую помощь от Польши
06:00
Политика
Примитивная игра: Баранец о новом повороте в деле о взрывах в Чехии
06:00
Общество
Что празднуем и как отдыхаем в феврале — марте 2022, как организовать майские каникулы длиннее зимних
05:58
Происшествия
«ЛизаАлерт»: в России каждый год пропадают примерно 180 тысяч человек
05:37
Происшествия
Человек пострадал в результате пожара на ТЭЦ в Москве
05:31
Политика
Пользователи «ВКонтакте» поддержали российских дипломатов после давления США
05:10
Политика
Пользователи Telegram призвали Кулебу вспомнить о Минских соглашениях
04:56
Общество
Пользователи Facebook поддержали украинцев, мечтающих стать россиянами
04:43
Общество
Инфекционист Пшеничная связала рост заболеваемости COVID-19 в России с «Омикроном»
Все новости

«ЛизаАлерт»: в России каждый год пропадают примерно 180 тысяч человек

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 05:58
Происшествия
«ЛизаАлерт»: в России каждый год пропадают примерно 180 тысяч человек
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Москва, 3 февраля. Каждый год на территории России пропадают около 180 тысяч человек. Соответствующей информацией поделился координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

Леонов во время беседы с РИА Новости сообщил, что проблема пропажи россиян является значимой. По его словам, 20 тысяч из пропавших людей так и не находят. Он заявил, что в поисково-спасательный отряд поступает примерно 25% от числа всех заявок. С каждым годом в «ЛизаАлерт» обращаются из-за того, что отряд занимается развитием на территории регионов, и о нем начали узнавать больше людей.

По сведениям Леонова, в прошлом году в отряд поступило более 42 тысяч заявок о пропаже людей, более 31 тыс. из которых обнаружены живыми, свыше трех тысяч найдены мертвым, больше 1,6 тыс. не смогли найти.

Волонтеры отряды «ЛизаАлерт» ранее обнаружили мертвым пожилого жителя Екатеринбурга. Поисково-спасательные работы проводились в течение трех дней.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / «ЛизаАлерт»: в России каждый год пропадают примерно 180 тысяч человек
поиски пропажа ЛизаАлерт
Комментировать