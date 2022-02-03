«ЛизаАлерт»: в России каждый год пропадают примерно 180 тысяч человек

Москва, 3 февраля. Каждый год на территории России пропадают около 180 тысяч человек. Соответствующей информацией поделился координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

Леонов во время беседы с РИА Новости сообщил, что проблема пропажи россиян является значимой. По его словам, 20 тысяч из пропавших людей так и не находят. Он заявил, что в поисково-спасательный отряд поступает примерно 25% от числа всех заявок. С каждым годом в «ЛизаАлерт» обращаются из-за того, что отряд занимается развитием на территории регионов, и о нем начали узнавать больше людей.

По сведениям Леонова, в прошлом году в отряд поступило более 42 тысяч заявок о пропаже людей, более 31 тыс. из которых обнаружены живыми, свыше трех тысяч найдены мертвым, больше 1,6 тыс. не смогли найти.

Волонтеры отряды «ЛизаАлерт» ранее обнаружили мертвым пожилого жителя Екатеринбурга. Поисково-спасательные работы проводились в течение трех дней.