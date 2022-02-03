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Пользователи «ВКонтакте» поддержали российских дипломатов после давления США
russianembassy.org

Москва, 3 февраля. Россия не будет пятиться назад из-за американских санкций, об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Ведомство подчеркнуло, что Москва не станет стоять по струнке смирно. Обращение ведомства вызвало бурную реакцию в российских соцсетях.

«Янки должны осознать одну простую вещь: русские долго запрягают, но быстро едут. Так что пора уже применять на деле эту народную мудрость», — поделился своим мнением Андрей Б.

Валентин И. подчеркнул, что Запад постоянно давит на Россию. Американские и даже канадские политики угрожают ей из-за Украины, хотя они даже не знают, где страна вообще находится. В ответ власти пытаются воспитать США и ЕС.

«Назад дороги нет, если плюнули в спину, то нельзя обратно бежать с объятиями. То, что происходит сейчас — это шанс дать отпор Западу. Иначе, в конце концов, своими санкциями они нас всё-таки додавят», — предупреждает Рафаэль И.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Запад не сможет отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Ему придется слишком дорого за это заплатить, и, возможно, вступить в противостояние с Китаем, а не только с РФ.

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