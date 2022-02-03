Пользователи Telegram призвали Кулебу вспомнить о Минских соглашениях

Киев, 3 февраля. Донбасс не получит от Киева особый статус. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Несмотря на то, что этот пункт указан в Минских соглашениях, Донецку и Луганску не будет присвоен особый статус. Украинцы посредством соцсетей выразили критику в адрес политика.

«Да откажитесь вы уже прямо от выполнения Минских, будьте мужиками», — с сарказмом добавила Tatiana I.

Одна из пользователей отметила, что Кулеба — представитель политики своей страны. Своими словами он фактически прямо указывает на невыполнение Минских соглашений Киевом.

«Пусть лучше прочитает Минские соглашения, там все написано, а по поводу подписания — это вопрос к Петюне Порошенко», — добавил Сергей К.

Комментатор Александр напомнил, что правительство Украины постоянно обвиняло Россию в том, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе не решается. При этом сам Киев фактически отказывается от «Минска».

Ранее обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст заявил, что если Украина хочет реализовать свою мечту по вступлению в НАТО, ей придется отпустить Донбасс и навсегда забыть про Крым. Он напомнил: в Альянс не входят страны, воюющие за спорные территории.