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Пользователи Facebook поддержали украинцев, мечтающих стать россиянами

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 04:56
Общество
Пользователи Facebook поддержали украинцев, мечтающих стать россиянами
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 февраля. Генерал-лейтенант вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Михаил Забродский назвал регионы, жители которых хотели бы стать жителями России.

Военнослужащий подчеркнул, что есть немало украинцев, которые все еще мечтают о Новороссии или возможности войти в состав Южного федерального округа. По его мнению, это жители Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областей. С его мнением согласились пользователи соцсетей.

«И что же украинская власть сделала, чтобы эти города не хотели в Россию? А, точно, русский язык запретила. Вы их сами выталкиваете с Украины, но «виноват» Путин», — отреагировала Людмила О.

Один из комментаторов процитировал генерала и названые им регионы. Он подчеркнул, что Забродский намекнул на раздел страны по линии реки Днепр.

«Интересна дальнейшая судьба генерала», — задумался HaNan.

Александр С. попросил представителя ВСУ вспомнить о западных странах. По его мнению, правобережная Украина не против была бы оказаться в Польше или Венгрии.

Ранее Забродский заявил, что руководство Украины совершенно не готово к началу полномасштабных боевых действий. По его мнению, в украинском обществе господствуют панические настроения.

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