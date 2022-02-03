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Специалисты Роспотребнадзора разработали метод определения трех сублиний «Омикрона»

Общество
Специалисты Роспотребнадзора разработали метод определения трех сублиний «Омикрона»
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 февраля. Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику для определения трех линий штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Институт Эпидемиологии в конце 2021 года разработал набор для определения двух мутаций геновариантов «дельта» и четырех мутаций геноварианта «омикрон». Данная панель стала основной для определения трех линий «омикрона»: BA.1, BA.2 и BA.3.

Метод является точным и высокочувствительным, отметили в Роспотребнадзоре. В течение нескольких часов он позволяет получить достоверный результат. Новая разработка все известные на сегодня сублинии (изменения варианта) «Омикрон».

Глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что у варианта «Дельта» было выявлено 200 сублиний. В конце января я 2021 года во всем мире на сублинию «омикрона» BA.1 приходилось более 98% случаев. При этом сейчас несколько стран сообщают об увеличении доли сублинии BA.2.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новую сублинию штамма коронавируса «Омикрон» в России. Она получила название BА1.1.

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коронавирус омикрон сублинии
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