Российские банки сообщили о неэффективности блокировки звонков с подменой номера

Москва, 3 февраля. ВТБ, Росбанк и Почта Банк пожаловались на неэффективную работу сотовых операторов по блокировке звонков с подменных номеров. Они призвали усилить контроль за операторами.

Речь идет о требованиях закона «О связи», направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Согласно нововведениям, сотовые операторы должны блокировать звонки из-за границы с подменных городских номеров. Однако кредитные организации не заметили никаких изменений после вступления в силу данной инициативы.

«С момента вступления в силу закона о блокировке операторами связи звонков, поступающих из-за рубежа с подменой номера телефона, мы не наблюдаем какого-либо существенного сокращения количества мошеннических звонков», — отметил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Такого же мнения придерживаются и представители ВТБ и Почта Банка. Кроме того, они заявили, что желают видеть более активные действия со стороны сотовых операторов по блокировке звонков с подменой номера.

Ранее юрист Венера Шайдуллина рассказала, что технологию подмены номеров используют не только мошенники, но и коммерческие компании, например, в рекламных целях.