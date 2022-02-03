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Песков упрекнул США в наращивании напряженности из-за переброски войск в Европу

Политика
Песков упрекнул США в наращивании напряженности из-за переброски войск в Европу
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 3 февраля. Переброска войск США означает продолжение наращивания напряженности в Европе Вашингтоном и доказывает обоснованность беспокойства России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента назвал переброску американских сил в Европу лучшим доказательством того, что у России «есть очевидная причина беспокоиться». Мнением он поделился в беседе с журналистом телеканала CNN.

«США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе», — подчеркнул Песков.

Ранее СМИ сообщили, что США Джо Байден формально одобрил переброску военного контингента в Восточную Европу. По данным CNN, это решение станет выражением поддержки союзникам НАТО из-за ситуации на Украине.

Позже Пентагон подтвердил, что вскоре отправит дополнительные подразделения ВС США в Румынию, Польшу и Германию. Развертывание войск будет иметь временный характер, подчеркнули в американском минобороны.

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